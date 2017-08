Spanarna som avslöjar männen som tafsar

På tre dagar har lika många sexuella ofredande anmälts som under hela förra årets festival. Foto: PEO MÖLLER / PEO MÖLLER

På tre dagar har lika många sexuella ofredande anmälts som under hela förra årets festival. Det är en rekordökning.

Inför Malmöfestivalen hade Malmöpolisen och festivalledningen ett möte om hur bland annat unga flickor och kvinnor skulle kunna känna sig trygga på festivalområdet, och särkilt vid en scen som den på Stortorget i Malmö.

I ett tätt packat folkhav finns en uppenbar risk för att sexofredanden inträffar.

– Det har ju uppmärksammats alltmer på andra festivaler och vi tog en diskussion om vad vi skulle kunna göra, säger polisinsatschefen Eddie Rosander.

– Vi vill att alla ska ha det trevligt på festivalen men det ska också känna sig trygga, säger Pontus Friberg.

Han var en av de som kom på idén med de små tornen.

Vakter i varje torn

Fem stycken finns utplacerade på Stortorget. Tre är placerad mitt i det som vissa kvällar kommer vara fyllt med åhörare. Vid Posthusplatsen finns tre stycken och vid Raoul Wallenbergs plats finns två torn.

I varje torn finns en ordningsvakt som har direktkontakt med polisen.

– De ser om någon reagerar på ett ovanligt sätt och tar då direkt kontakt med en polis, säger Eddie Rosander, polisinsatschef under Malmöfestivalen.

På det här sättet blir det både lättare att ett misstänkt sexuellt ofredande blir anmält. En misstänkt kan också identifieras mycket snabbare. Den som blivit utsatt kan även ta direktkontakt ordningsvakterna som är väl synliga i de små tornen.

Här gäller nolltolerans

Det handlar också om att både polisen och Malmöfestivalens ansvariga vill göra en markering.

– Det är nolltolerans som gäller. Vårt mer aktiva arbete med den här typen av brott och uppmärksamheten som de fått är en bidragande förklaring till att antalet anmälningar ökat, säger Eddie Rosander.

Redan efter tre dagars festival, den inleddes på fredagen, hade Malmöpolisen fått in sammanlagt 15 anmälningar av sexuellt ofredande mot främst flickor under 18 år. Flest anmälningar gjordes under lördagen och söndagen. Polisen grep sammanlagt 12 misstänkta, enligt Malmöpolisens senaste sammanställning för fredagen. lördagen och söndagen.

Samtliga på fri fot

De misstänka är både pojkar och män. Efter att ha identifierats släpptes samtliga på fri fot.

Anmälningarna mot männen redovisar att de misstänks för att ha tafsat på bland annan kön, rumpor och andra kroppsdelar.

Både Pontus Friberg och Eddie Rosander rekommenderar de som vill känna extra trygghet att ställa sig intill något av de fem små tornen när de visats på till exempel Stortorget i samband med konserter.

Det är främst då flickor och kvinnor anmält att de blivit utsatta.