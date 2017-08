Sommaren förlängs – nu tittar solen fram

Under veckan tittar solen fram på sina håll i landet – men passa på för snart blir det värre.

En värmebölja är på väg in till Danmark – och drar in över Sverige, men hur länge håller i sig återstår att se.

En värmebölja är på väg in till Danmark i veckan och ser ut att hålla i sig under hela veckan skriver danska tidningen BT. Det fina vädret ser ut att hålla i sig i grannlandet under september men om värmeböljan stannar över Sverige vill meteorologen inte lova.

Efter en lång helg med värme väntar nu ännu mer soliga dagar när hösten inleds. Början av veckan bjuder på sol och värme, på sina håll med växlande molnighet. Under måndagen passerar en högtrycksrygg som ger en hel del sol främst i öster och varmare luft väntas dra in över landet.

Varierat väder

Det varma vädret håller i sig under tisdagen där temperaturen når upp till 22 grader med en vindstyrka på fem meter per sekund.

Enligt SMHI:s prognos finns ett lågtryck över Atlanten som ger syd- och sydvästliga vindar och kan ge regnskurar under tisdag, främst i norr och väst.

Under början av veckan är det främst delar av Götaland som får fint väder medan det i Svealand och Norrland blir regnigt.

– Det blir molnigt och och kyligare, och vi kan inte förvänta oss någon sol i Norrland, säger Olav Krogsäter meteorolog på Storm.

Regnovädret drar in

Men över Island ligger ett lågtryck som riskerar att göra livet surt för oss i Sverige.

Fram mot onsdag börjar regnskurarna dra in över södra Sverige, främst i Skåne och Småland. Temperaturen väntas fortsatt ligga på omkring 20 grader medan Svealand och Norrland får svalare temperaturer på uppemot 17 grader. Men det blir blött.

– Det blir regnskurar över Skåne och Småland men resten av landet ser ut att få fint väder, säger Olav Krogsäter.

På torsdag drar regnet norrut, och det väntas regn i delar av övriga Götaland och Svealand.