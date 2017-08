Slog till mot äldre på Ica – så avslöjades åldringsligan

Problemet är återkommande: utländska ligor dyker upp i Sverige, genomför en rad stölder mot äldre och lämnar sedan landet. Inte sällan kommer de tillbaks vid ett senare tillfälle för att slå till igen.

Men polisen har blivit bättre på att sätta dit bovarna. Sedan 2009 arbetar polisens Circa-grupp mot åldringsbrott med nationellt ansvar.

Håkan Carlson är gruppchef.

– När de gäller de här ligorna i affärerna är det ofta internationella ligor. De kommer hit till Sverige bara för att begå brott. Sen försvinner de ur landet. Och inte sällan begår de brott i andra länder.

– De som begår brotten är ofta grupper på från två personer upp till fyra fem personer. Det är det som behövs för logistiken. Sen kan det vara flera grupper som jobbar tillsammans i samma område, säger han.

Håkan Carlsson leder polisens Circa-grupp som har nationellt ansvar för polisens arbete med åldringsbrott. Foto: / POLISEN

Ligornas modus gör det svårt för polisen att spåra de skyldiga. Ofta har man bara ett suddigt ansikte på en bild från en övervakningskamera.

Men polisen har vässat sitt arbete.

– Vi arbetar metodiskt och kartlägger dem. Och när vi får en identitet så går vi ut med en internationell efterlysning. Och det har fungerat mycket väl. Det brukar ta en två-tre veckor sedan fastnar de någonstans, säger Håkan Carlson.

Och metoden ger resultat: brottslingarna grips.

– Jajemen. Har vi identifierat dem så får vi dem nästan undantagslöst, säger Håkan Carlson.

37-åring åtalas

Nyligen kunde ytterligare en liga avslöjas i Sydsverige. Ligans metod har varit likartad i samtliga fall och stämmer väl överens med det tillvägagångssätt som Håkan Carlsson beskriver: ett brottsoffer identifieras, man ser till att tjuvkika när offret slår in sin kod och lägger senare beslag på kortet samtidigt som offret avleds. I flera fall som den 37-åring nu åtalas för har det sistnämnda åstadkommits genom att ligan bett offret visa vägen på en stor karta man vecklat upp.

Den 37-årige mannen åtalas nu för flera fall av grov stöld och bedrägerier. Men polisen tror inte att han jobbat ensam. Foto: Polisen

– Det är ett tillvägagångssätt som en del kriminella använder sig av. , säger Håkan Carlson.

När väl offrets kort är stulet har en av ligamedlemmarna begett sig till närmaste bankomat och försökt ta ut så mycket pengar som möjligt.

Okända män

På de övervakningsfilmer som ingår i polisens förundersökning syns flera män som polisen misstänker ingår i ligan och en av dessa åtalas nu alltså misstänkt för flera brott mot äldre. I vanliga fall hade polisens utredare fått lägga ett pussel med bilderna för att försöka få fram en identitet. Men i just det här fallet kunde gripandet ske på ett mer direkt och dramatiskt sätt.

Den 23 juni i år har en man i 75-årsåldern just avslutat sin handling på Ica Maxi i Helsingborg. När mannen står vid sin bil på parkeringen och packar in matkassar och sin rullator dyker två män upp. De erbjuder mannen hjälp med att packa in rullatorn och ber sedan om hjälp med att peka ut vägen till Ljungby på en stor karta de vecklar ut i mannens knä.

Lämnade platsen

Plötsligt känner den äldre mannen två fingrar som glider ner i hans byxficka där han förvara sitt kontokort. Där han frågar männen vad de håller på med lämnar de snabbt platsen.

Senare samma dag är samma liga på plats vid Ica Maxi i Malmö. Här har man fått en äldre kvinna på kroken och observerat när hon slår in sin pinkod i butiken.

Polisanställda på promenad

Vad ligamedlemmarna, bland annat den nu åtalade 37-åringen, inte vet är att det samtidigt promenerar fyra polisanställda över parkeringen. De är på väg till Ica för att handla midsommarmat.

En av dessa noterade vad som pågår vid den äldre kvinnans bil. Den polisanställda har i polisförhör berättat hur hon såg hur en av de misstänkta männen stoppar på sig en plånbok som hon uppfattade kom från den äldre damens handväska. Den påpasslige polisanställda drog sig då till minnes att det nyligen skett en liknande stöld - och hon larmade sina kolleger. Kort därpå kunde en polispatrull gripa den nu åtalade mannen.

37-åringen kan bland annat kopplas till liknande brott. Han ska bland annat ha tagit ett bankkort från en man i Ängelholm.

Han åtalas nu för flera fall av grov stöld, grovt bedrägeri och försök till detsamma. Han krävs även på skadestånd på flera tiotusentals kronor, bland annat till de banker som ersatt de äldre som lurats på sina pengar.