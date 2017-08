In i det sista arbetar prinsessan – som nu berättar hur hon ska få ihop livspusslet.

Höggravid och med en svenskdesignad klänning anlände prinsessan Sofia till hotell Skansen i sommarvärmen i Båstad.

Om en dryg månad föder hon sitt andra barn, och att det närmar sig märks tydligt. Bebismagen syntes rejält genom klänningen – vilket hon själv var högst medveten om.

Med sina första ord fick hon alla att skratta.

– Jag får försöka hålla inne magen, skrattade hon under fotograferingen.

Prinsessan Sofia ska föda sitt andra barn i höst. Foto: BJÖRN LINDGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Prinsessan Sofia: "Älskar att bli utmanad"

Under försommaren flyttade prinsessan Sofia och prins Carl Philip in i sitt nya hem vid Villa Solbacken i Stockholm. Nu förebereder sig paret på att bli ytterligare en i familjen.

Men in i det sista arbetar den höggravida prinsessan. Under onsdagen var hon på ett av sina sista uppdrag innan födseln. Hennes hjälporganisation "Project Playground" deltog under ett miljöseminarium i Båstad.

Hon berättar om dagen.

– Det var oerhört inspirerande och lärorikt. Jag älskar när man blir utmanad av sina perspektiv om saker och ting. Och det har jag verkligen blivit i dag, säger Sofia.

Prinsessan Sofias livspussel

Prinsessan Sofia har vid flera tillfällen berättat att hon brinner mycket för hållbarhetsfrågor. För sju år sedan grundade hon sin hjälporganisation, som hon lägger ner mycket tid på.

Med ett barn till på väg blir det en utmaning att få ihop livet – framför allt till en början.

– Det är alltid en utmaning som småbarnsförälder att pussla med livet. Men absolut, jag har som ambition att fortsätta vara engagerad i "Project Playground", den organisation jag startade för lite mer än sju år sedan som tar upp många av de målen som togs upp i dag, säger prinsessan Sofia.

– För vi tror verkligen på att det startar med individens kraft att förändra och bryta negativa mönster. Samhället är uppbyggt av oss människor, så då är det vi som kan förändra det också.

Prinsessan Sofia besökte Gothia cup i somras. Här med en från "Project playground" i Sydafrika. Foto: /IBL / /IBL

Sofia valde svenskdesignad klänning

Prinsessan Sofia har tidigare synts i dyra klänningar. Vid speciella tillställningar har hon, enligt Expressens experter, haft lyxiga märkesklänningar för tusentals kronor på sig.

Det hade hon inte i Båstad.

Enligt designern Ida Sjöstedt hade hon på sig en klänning från Ida Sjöstedt, som även designade hennes bröllopsklänning.

På Instagram skriver designern:

"En glänsande prinsessa Sofia iklädd Ida Sjöstedt Emmy jacket och Skelly dress för dagens seminarium i Båstad".

Klänningen med märket uppges kosta cirka 1000 kronor.

Under dagen har hon lyssnat på föreläsningar på inomhus på Hotell Skansen – och därmed undsluppit den intensiva sommarvärmen.

– Jag tycker att jag klarat mig väldigt bra faktiskt. Jag menar, bara de här föreläsningarna, det är ju största elogen till de här inne att jag lyckades vara vaken i fyra timmar som höggravid och småbarnsförälder. Det var oerhört intressant, det är inte många som hade klarat det, säger hon.

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip lämnade villan vid Villa Solbacken för en kvällspromenad under försommaren. Foto: SVEN LINDWALL

Prinsessan Sofias sommar

Trots att prinsessan föder under hösten har hon som höggravid varit aktiv under sommaren. I juni var hon tillsammans med prinsessan Madeleine i Saint-Tropez, Frankrike, för semester och senast i juli var hon på Solliden med resten av kungafamiljen.

Uppdraget i Båstad var ett av hennes sista innan hon förebereder sitt andra barn – som beräknas komma i september.