Så lever Peter Madsen i fängelset

Peter Madsen misstänks för mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Sedan nästan 50 dagar sitter han enligt uppgifter till BT frivilligt isolerad i en cirka 7 kvadratmeter stor cell på Vestre Fængsel i Köpenhamn. Han tar enligt uppgift till BT emot besök från sin advokat och sin fru. Dagarna ägnar han bland annat åt att skissa och räkna på tekniska projekt, något som är möjligt genom de fåtal föremål han har fått tillstånd att förvara i sin cell.

Cellerna på Vestre Fængsel är cirka 7-8 kvadratmeter stora, enligt uppgifter till BT. Liksam alla andra intagna har Peter Madsen en spartanskt möblerad cell till sitt förfogande: en stol, ett bord och en säng. Dessutom finns ett mindre skåp där man förvarar tallrik och bestick, ett skåp med plats för fem klädhängare samt ett litet handfat. I cellen finns även en 22 tums tv-apparat, enligt BT.

En cell på Vestre Fængsel i Köpenhamn, lik den Peter Madsen sitter i. Cellerna är på cirka 7-8 kvadratmeter. Foto: KØBENHAVNS FÆNGSLER

"Känd som Raket-Madsen"

Natten mellan den 10 och 11 augusti försvinner ubåten Nautilus under en tur på Öresund. Båten är konstruerad och byggd av hobbyingenjören Peter Madsen, 47. Han är något av en kändis i hemlandet Danmark, en udda fågel känd som Raket-Madsen.

Madsen har under flera år gjort sig ett namn genom sina märkliga projekt, han har byggt flera egna ubåtar och under över ett decennium konstruerat raketer. Målet är att bli den förste människan som åker ut i rymden i en egenbyggd raket.

Torsdagen den 10 augusti stävar hans ubåt Nautilus ut från Köpenhamns hamn. I sällskap med Peter Madsen är den svenska journalisten Kim Wall, en rutinerad journalist med erfarenhet från arbetet över hela världen, inte sällan under farliga och svåra förhållanden på platser dit journalister sällan åker. Hennes reportage har publicerats i ansedda tidningar och magasin som New York Times, Guardian, Time och Harper's Magazine.

Turen med Madsens ubåt ingår i det förberedande arbetet inför ett större reportage om den excentriske dansken.

Larmas under natten

Men någonting går fel under turen. Under natten mot fredagen slår Kim Walls pojkvän larm. Kim Wall har inte kommit hem eller hört av sig. Snart står det klart att ubåten saknas. Under förmiddagen siktas Nautilus i Kögebukten strax innan båten sjunker. Peter Madsen räddas och hävdar att han släppt av Kim Wall under kvällen, en historia han sedan ska komma att ändra flera gånger.

Två dagar senare häktas Madsen, misstänkt för att ha orsakat Kim Walls död. Drygt två veckor senare hittas Kim Walls kvarlevor, delar av hennes kropp, och den 5 september omhäktas Peter Madsen, nu misstänkt för mordet på Kim Wall.

Ritar skisser

I snart 50 dagar har Peter Madsen suttit häktad i det stora Vestre Fængsel i Köpenhamn. Han får titta på tv, däremot är telefon, dator och ipad förbjudet i hans cell.

Men enligt BT har Peter Madsen tillåtits att ha en miniräknare, anteckningspapper och en blyertspenna i cellen - saker han använder för att rita skisser och utföra beräkningar och därmed fortsätta underhålla sitt tekniska intresse.

Peter Madsen har enligt BT själv valt att sitta isolerad från andra fångar. Huruvida den självvalda isoleringen är ett resultat av någon typ av konflikt är okänt, enligt BT. Vanligtvis brukar den interna hackordningen bland intagna vara hård, och i den rankningen hamnar de som dömts eller misstänks för våld- eller sexualbrott mot kvinnor och barn lågt.

– I uppmärksammade fall som detta väljer man nästan alltid frivillig isolering som ett skydd. Det finns en risk att andra intagna tar på sig rollen som domare. Det finns i värsta fall risk för fysiskt våld. Vi gör naturligtvis det vi kan för att förhindra sådant, men bemanningen är begränsad, säger Kim Østerby, ordförande för de kriminalanställdas förbund, till BT.

Klart är dock att dagliga kontakter sker med fängelsepersonal. Och om Madsen så önskar får han träffa andra fångar.

Får besök

En timme varje vecka får han ta emot besök, tid som han får disponera mellan de personer som godkänts av polisen. Enligt uppgifter till BT är dessa personer dock begränsat till Madsens advokat Bettina Hald Engmark och Peter Madsens flickvän.

Även kommunikation via telefon och brev måste godkännas av polis, och i dessa kontakter får inte de brott Madsen misstänks för enligt regelverket inte diskuteras.

Peter Madsen har nekat till de brotten han misstänks för. Istället hävdar han att Kim Wall dog till följd av en olycka.

Peter Madsens version av hur Kim Wall dog: Enligt Madsen dog Kim Wall när de två var på väg upp i ubåtens torn. Kim Wall ska då ha fått en 70 kilo tung stållucka i huvudet när denne av misstag slog igen. Kim Wall föll sedan nedför tornets stege och landade på ubåtens durk. Enligt Madsen insåg han att Kim Wall var död. Han fick då panik och reagerade med att gå till ett annat utrymme och sova i ett par timmar. Madsen har berättat att han sedan bestämde sig för att "begrava" Kim Wall till sjöss och att han tyngde ner hennes kropp med vikter och med hjälp av ett rep lyfte henne upp i ubåtens torn. Han ska sedan ha slängt kroppen överbord. Kroppen var då i ett stycke, enligt Madsen.