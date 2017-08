Så bra var Percy Nilssons Sommar i P1

INLEDNINGEN

Hans beskrivning av Malmö med "sin infrastruktur som alla avundas" låtsades inte om utanförskapet, dödsskjutningarna eller bostadsområden som bryts ner av kriminalitet. Svagt.

KÄNSLORNA

Revanschlystnaden driver honom, efter misslyckandet i skolan. Hyllar kärleken Lotta på ett fint sätt, men verkar inte vilja förstå att han skadat människor i sin kamp att få "respekt".

SKRATTEN

Det är lite kul när han ger sig in i ishockeybranschen och åker landet runt för att värva spelare utan att egentligen veta något om sporten. Men annars framstår framgången som märkligt glädjelös.

MUSIKEN

Den träffar rätt hela tiden, med Danne Stråhed, sångare i Wizex, som höjdpunkt i låten om flickor som talar skånska.

AVSLUTNINGEN

Överstruken geting

Hans bortförklaring av att han satte en borr i däcket på en Hemglassbil och skrämde slag på den 19-åriga kvinnliga föraren är ett riktigt lågvattenmärke.

LÅTLISTAN

Femton minuter från Eslöv (Östen Warnebring), Brev från kolonien (Cornelis Vreeswijk), Rock around the clock (Bill Haley & his Comets), Dancing queen (Abba), My way (Frank Sinatra), Hallelujah (Leonard Cohen), Vem vet? (Lisa Ekdahl), Who the fuck is Alice? (Smokie), Aldrig ska jag sluta älska dig (Helena Bergström), Poker face (Lady Gaga), När en flicka talar skånska (Wizex), Paminas aria ur Trollflöjten (Maria Bengtsson).

SOMMAR I P1, i morgon, kl 13.00:

Ann-Mari Begler