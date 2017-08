Robbie Williams spelar i Köpenhamn i kväll

Med låtarna "Angels", "She's the one" och "Let me entertain you" fick den brittiska artisten Robbie Williams fart på sin solokarriär. I oktober var han på plats i Danmark för ett uppträdande i tv-programmet "Vild med dans" där han sjöng låten "Party like a Russian".

Nu är han tillbaka igen, med turnén, "The Heavy Entertainment Show Tour". I kväll spelar han på Parken i Köpenhamn – som till en början var utsåld.

– Vi kan berätta att det är så gott som slutsålt. Cirka 47 000 kommer för att titta på kvällens konsert, säger Heidi Degn från Live Nation.

I fredags släpptes ytterligare 300 biljetter – och än är de inte utsålda.

Släppte nytt förra året

Med en 20 år lång karriär har Robbie Williams släppt över tio album, nu senast "The Heavy Entertainment Show" som turnén är döpt efter. En av nittiotalets största artister ska nu underhålla publiken i Köpenhamn.

Turnén gick av stapeln i Manchester och hittills har han besökt städer som Hittills har han bland annat besökt London, München, Berlin och Verona.

Spelade i Stockholm

Den 29 juli gästade Robbie Williams Tele2 Arena i Stockholm och bjöd på en underhållningsshow. Där var det drygt 34 000 personer som såg konserten.

Han passade även på att bjuda på en allsång till svenskarna och sjöng "Jag vill bli gamla med er, Stockholm. Låt oss fortsätta resan" innan han påbörjade höjdpunkten med låten "Angels".