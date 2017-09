Plan tvingades avbryta landning i blåsten

Färjor och tåg har ställts in när ovädret dragit in över södra Sverige. Ett flygplan som skulle landa på Sturup fick avbryta på grund av de hårda vindarna.

I Skåne och längs kusterna i Sydsverige har SMHI utfärdat en klass 1-varning. Det innebär att vinden kan medföra vissa risker och störningar för allmänheten.

– Närmast kusterna kan det vara stormbyar med upp till 25 meter per sekund, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

I Tyskland har tre personer dött när stormen, som där kallas Sebastian, dragit fram. En fotgängare träffades av en byggnadsställning, en annan av ett träd. En man i Hamburg som satt i rullstol hittades död efter att ha svepts ned i en flod. I norra Tyskland har vindar på 36 meter per sekund uppmätts.

Nedblåsta träd och tak

Vindkänsliga fordon bör inte köra över Öresundsbron, men brobolaget räknar inte med att behöva stänga bron helt. Varningen gäller fram till klockan ett i natt.

Vid Genarp hade ett träd blåst omkull och fallit över en väg strax efter klockan 19. Trafikverkets personal tog hand om ärendet och skötte uppröjningen.

Strax före klockan 20 larmades räddningstjänsten om att ett tak höll på att blåsa av på en bensinstation på Vattentornsvägen i Ystad.

– Vi ryckte ut men då hade ägarna redan hunnit ta hand om problemet, säger inre befäl Håkan Månsson vid räddningstjänsten Syd.

Plan fick avbryta

SAS-plan SK121 från Stockholm som skulle landa på Sturups flygplats utanför Malmö fick avbryta landningen vid 19-tiden.

– Det var kraftig sidvind och mycket regn, säger Adam Ekman på Swedavias pressjour.

Planet fick i stället dirigeras om till Ängelholm där väderläget var lite lugnare. Flera plan som kom efteråt kunde dock landa på Sturup som normalt.

– Det var en tillfällighet som gjorde att det blev som det blev, säger Adam Ekman.

Färjor inställda

Rederiet Stena Line har ställt in alla sina avgångar mellan Karlskrona och Gdynia i Polen fram till torsdagsmorgonen. Även färjor från Trelleborg till tyska Rostock och Sassnitz har ställts in.

– Vi försöker boka om i första hand och där det inte går får man titta på andra lösningar, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line.

Även rederiet TT-Line har tvingats ställa in turer mellan Trelleborg och Rostock. Polferries ställer in avgångar mellan Ystad och polska Swinoujscie, samt senarelägger turer de kommande dagarna mellan Nynäshamn och Gdansk. DFDS Seaways tidigarelade två turer som gick under onsdagen mellan Karlshamn och Klaipeda i Litauen.

Träd på spåren

Trafikverket ställer in tågtrafiken helt på de banor där det finns risk att träd faller över spåren. Vid de banor som är trädsäkrade kommer tågen eventuellt att gå med reducerad hastighet, skriver verket i ett pressmeddelande.

Sträckor som ställs in är Rååbanan (Helsingborg-Teckomatorp), Ystadbanan (Hyllie/Svågertorp-Simrishamn), Blekinge Kustbana (Kristianstad-Karlskrona) samt Bornholmstågen mellan Köpenhamn och Ystad.

Andra sträckor kan stängas med kort varsel beroende på hur vädret utvecklar sig. Vinden väntas sakta avta under natten till torsdagen.