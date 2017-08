Personbil körde rakt in i stall

– Den har kört in i ett stall av okänd anledning, vi är på plats, säger Fredrik Bratt vid polisens ledningscentral.

Enligt uppgifter färdades tre personer i bilen – som körde in i ett stall.

En bil har kört av vägen av in i ett stall vid Furustadsvägen i Kristianstad under fredagseftermiddagen. Larmet kom in till polisen klockan 14.20.

Polis, räddningstjänst och ambulans har skickats till platsen.

Enligt uppgifter fanns tre personer i bilen.

– Det är oklart om någon har blivit skadad, säger Fredrik Bratt vid polisens ledningscentral.

Det är oklart om det fanns några djur i stallet.