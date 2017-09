De två bröderna Erik och Mats Paulsson, födda 1942 och 1944, växte upp på Ängsgården i Ängelsbäck, på Bjärehalvön i Skåne. Redan i tonåren visade pojkarna stor företagsamhet och arbetsvilja, då de tackade ja till att ansvara för renhållningen i Grevie.

Brödernas pappa ägde byns enda traktor, därför var det ursprungligen han som tillfrågades rörande sophämtningen. Fadern ville inte, vilket gav bröderna en öppning som de var snabba att ta till vara på. Erik och Mats var vid tillfället 16 och 14 år gamla - och fröet till Peab hade såtts.

Jobbade dygnet runt

Runt år 1960 tog bröderna över en maskinstation som de sedan drev. Verksamheten bedrevs på barndomsgården och människor i byn blev deras kunder. Det var vid detta tillfälle som deras varumärke började etableras, berättar informationschefen Gösta Sjöström i talboken om Peab.

Ingen på Bjärehalvön kunde konkurrera med maskinstationen, som växte i takt med framgångarna. Bröderna behövde anställa hjälp och tog sig då an andra ungdomar på Bjärehalvön, som hade gått arbetslösa.

Brödernas lastbil på gården på Bjärehalvön. Foto: Peab

Allt eftersom de blev större kunde de också ta sig an allt tyngre uppdrag. En av brödernas största kunder vid tillfället var matjätten Findus. Vid skördetider bestämde vädret och grödorna vilka arbetstider som Bjärebröderna behövde förhålla sig till. Det kunde resultera i långa och slitsamma dagar – ibland även nätter.

– Vår vardag präglades av mycket jobb men också många roliga händelser. Vi suddade ut gränsen mellan jobb och fritid utan att vi egentligen visste om det, säger Mats Paulsson till Kvällsposten.

Hjälp från ovan

Erik och Mats verksamhet växte till slut ur Ängsgården och de sökte efter nya marker. De fick kännedom om en gård i grannbyn Förslövsholm som var till salu. Det var lantbrukaren Otto Jönsson som ägde gården, vilken gick under smeknamnet "Ottos grusagrop". På marken fanns det nämligen ett grustag, som väckte brödernas intresse.

De unga entreprenörerna köpte gården och kunde utveckla sin verksamhet ytterligare. Bröderna köpte en stenkross och började sälja grus, som en förlängning av sin affärsrörelse. Snart började lastbilarna strömma in till grusgropen och affärerna gick bra. Detta väckte dock kritiska röster och det började pratas om att bostäder borde byggas på marken där deras verksamhet höll till.

Bröderna ansökte om att få fortsätta sin verksamhet, men fick avslag. Beslutet överklagades och ärendet hamnade till slut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Kristianstad kom ut för att titta på omgivningarna och konstaterade att miljön var vacker. De ansåg att det var ett perfekt bostadsområde, med storslagen utsikt.

– Då anlände hjälpen ovanifrån. Det hördes ett öronbedövande oväsen när ombuden stod och blickade ut över vidderna. Två stycken jaktflygplan kom med fullt drag över gården, ljudet var så högt att de nästan fick stoppa fingrarna i öronen, säger Gösta Sjöström i talboken.

Efter några sekunder var planen borta, och så var även planerna på bostadsbygge.

– När flygplanen var borta enades de om att avskriva alla byggplaner på vår gård. De menade att det aldrig skulle komma på fråga att bygga bostäder på den platsen, säger Mats Paulsson.

Bröderna kunde därmed fortsätta med sin verksamhet i grustaget. Det var även här som Peabs huvudkontor skulle komma att byggas – och ligger än i dag.

Peab startar på riktigt

År 1963 kom nästa steg: bröderna köpte sin första grävmaskin. Tack vare deras charm lyckades de få en kommunal beställning på avloppsarbete i Torekov, något som egentligen lämpade sig för större företag. Bröderna var händiga, hade ett gott handlag med maskiner och kunde utföra arbetet själva. Mats skötte de praktiska arbetsuppgifterna medan Erik satt med det administrativa. Samtliga komponenter gjorde att bröderna kammande hem uppdraget, trots att vissa konkurrenter kanske lämpade sig mer på papperet.

Erik Paulsson till vänster, Mats Paulsson till höger. Foto: Peab

I oktober 1967 startades aktiebolaget Peab och företagsnamnet blev officiellt. Bokstäverna i namnet har bakomliggande betydelser. Begynnelsebokstaven P symboliserar bröderna Paulsson, E står för entreprenad och AB för aktiebolag.

Byggverksamheten – en slump

Efter aktiebolagets start gjordes ett av Peabs mest betydelsefulla vägval någonsin, som skulle komma att påverka framtiden på ett avgörande sätt.

När Erik och Mats anlitade en byggmästare för att bygga en ny verkstad åt företaget, gick byggmästarens firma plötsligt i konkurs. För att slippa kasta de redan betalda pengarna i sjön valde bröderna att ta över byggmästarens affärsrörelse. De fortsatte då det påbörjade bygget och rodde snart den nybyggda verkstaden i hamn. Bröderna hade nu börjat med byggverksamhet, av en ren slump.

Kyrkan i Förslövsholm skulle renoveras i samma veva och bröderna, nya i byggbranschen, lämnade in ett anbud på jobbet. De fick ta sig an arbetet och utförde det med bravur, vilket gav bröderna en mersmak för byggarbete. Successivt tog de sig in på marknaden, under en tid då det byggdes massor med småhus runtom i landet. Peab presenterade monteringsfärdiga hus som var enkla att uppföra, ett drag som visade sig medföra framgång i branschen.

Eget grus

De två bröderna hade ett ess i rockärmen. De hade möjligheten att leverera grus från det egna grustaget, en fördel som många andra företag inte hade chansen att göra. För att förstärka sitt utbud värvade de företaget Båstad Makadam, som bröt och sålde krossad granit.

Detta samarbete resulterade i att Peab-bröderna kunde lämna ett anbud, när Vägverket skulle bygga ut E6 till en fyrfilig motorväg över Hallandsåsen i slutet på 70-talet. Egentligen krävdes goda referenser för ett sådant stort arbete, men med tanke på det välgenomarbetade prisförslaget och deras goda praktiska lösningar fick bröderna jobbet.

Etablerade fjällverksamhet

Våren 1974 gav sig bröderna in i den alpina branschen, likt många gånger förut slank de in på den nya banan av en ren tillfällighet. Det hela började med att Peab ville erbjuda sina anställda en möjlighet till semester, på en ort som var attraktiv året om. Valet föll på de svenska fjällen. De som hade semester på vintern kunde åka skidor och fjällvandra, andra som tog sommarsemester kunde fiska och njuta av naturen.

Bröderna gav sig in i den alpina branschen. Foto: JAN DÜSING

Bröderna ville först hyra en stuga på Lindvallen i Sälen där de anställda kunde bo, men det hela slutade med att de gick in som delägare i verksamheten. Som de företagare som bröderna var hade de storslagna planer för området.

– Kommunen tyckte inte att vår fjällverksamhet var värd att satsa på, trots att vi la upp en bra plan om hur vi tyckte att Lindvallen skulle utvecklas. Både kommunen och Naturvårdsverket ansåg att fjällen riskerade att bli exploaterat av turismen, säger Mats Paulsson, i Peabs talbok.

Till slut fick bröderna ett godkännande av sina planer, tack vare landshövdingen Ingvar Gullnäs som såg potentialen i brödernas idé. Då bildades företaget Skistar, som – förutom i svenska fjällen – nu finns både i Norge och i Österrike.

Sedan dess har bröderna hunnit med både det ena och det andra. De hjälpte bland annat till med restaureringen efter terrorattentatet på Utøya 2011. Detta genom att skicka arbetskraft i form av elever, från deras uppstartade gymnasium Peabskolan.

– Med Peabskolan tar vi ett samhällsansvar, skolan är en viktig satsning för oss. När vi fick möjlighet att delta i återuppbyggnaden på Utøya såg vi att uppdraget passade Peabsskolans snickarutbildning, dåvi ville ställa upp, säger Mats.

I dag är Erik inte längre en del av Peab, men Mats - han bor kvar i Förslöv, vid den grusgrop där brödernas verksamhet en gång i tiden fick fäste.