Ovanliga väderfenomenet efter sydsvenska ovädret

Söndagen blev något av väderfenomenens dag. I Malmö och Köpenhamn öste regnet ner under eftermiddagen och det var på sina håll översvämningar – för att bara timmar senare bli sol igen.

I Ängelholm visade sig en tromb – eller ett "funnel cloud" upp sig.

– Den låg här i ungefär fem minuter. Jag och min sambo stod på balkongen i lägenheten och såg den, säger Philip Eriksson, 25.

"Som en trapp"

Virveln på himlen blir inte en tromb förrän den slår ner på marken. När "tromben" är i luften kallas det, enligt meteorologen Johan Groth, för "funnel cloud".

– Det är ett roterande moln som skapas i molnbasen, oftast efter åskmoln. Det kan få en rotation som ett nerspinn av regndroppar. Det blir som en trapp av molnet, säger Johan Groth.

Väderfenomenet är relativt ovanligt, men dyker upp lite då och då. Framför i anslutning till åskoväder.

I Ängelholm har det under dagen varit soligt, men under kvällen har ett åskoväder dragit in även där.

Försvann snabbt

Något regnoväder med en kraft vindstyrka från tromben blev det inte.

– Oftast dör den ut när den når backen. Om den inte gör det blir den en tromb eller en tornado, om den är tillräckligt kraftig. När den är i luften är den som en mini-virvel, som oftast inte orkar överleva, säger Johan Groth.

– Om man skulle flyga rakt genom den skulle det antagligen bli turbulent och hoppigt.

Virvelvinden försvann snabbt från den nordvästskånska himlen. Philip Eriksson var nöjd att han fick se den – men mindre nöjd över kvällens väder.

– Det är ett åskoväder nu, det regnar som fan en stund. Det var fint här imorse, och nu är det bara piss, skrattar han.