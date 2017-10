Ett lågtryck rör sig in från Norge och slår snart mot Sveriges västkust. Vindarna härstammar från de tropiska stormarna Maria och Lee. Mer konkret innebär det hård blåst och vindbyar som till havs kan mäta upp till 24-25 meter per sekund. Utmed den halländska kusten väntas 14-15 meter per sekund.

– Under natten till måndagen kommer det in ett kraftigt lågtryck. Det drar in över nordsjön och kommer att ge mycket nederbörd i de sydliga och centrala delarna av Sverige, säger Per Teigen, meteorolog på norska vädertjänsten Storm.

– Vindarna kan på västkusten och i sydliga Sverige under måndagen nå stark kuling och på vissa håll även i liten storm.

Därmed kan man också till havs räkna med rejäla vågor.

Kan pågå i flera dagar

Vinden ska sedan avta under eftermiddagen, men han säger till tidningens läsare att de ska räkna med starka vindar även under tisdagen och onsdagen.

Som om inte det vore nog är även en del regn att vänta.

– Jag ska inte säga att man bör hålla sig inomhus men om man inte packat ihop alla sommarsaker, som studsmattor och liknande, så kan det fort börja flyga genom luften. Det är också en del blad på träden och saker som kan komma flygandes. Vi kan inte heller utesluta att en del träd kan välta på sina håll, säger Teigen.