Otillåtet bekämpnings- medel hittat i hallon

Livsmedelsverket har tagit ett prov på svenska hallon hos en grossist i Helsingborg. Provet har visat att hallonen innehåller en rest av det otillåtna bekämpningsmedlet pyrimetanil, skriver Food Monitor.

Gränsvärdet ligger dock långt under gränsvärdet, och hallonen behöver därför inte återkallas. Gränsvärdet ligger på 15 milligram pyrimetanil per kilo. Enligt analysen från Livsmedelsverket innehåller hallonen 0.031 milligram per kilo.

– I det här fallet så låg det här långt under gränsvärdet. Det finns inga hälsorisker, säger Anders Jansson, statsinspektör på Livsmedelsverket till SVT.

Olagligt i hallonodlingar

Anders Jansson säger också till SVT att då pyrimetanil får användas vid odling av bland annat päron, äpplen och jordgubbar så kan det finnas en naturlig förklaring. Ligger dessa odlingar nära kan det helt enkelt ha blåst över till hallonodlingen.

Inom EU är det olagligt att använda pyrimetanil i hallonodlingar. Livsmedelsverket har nu lämnat över ärendet till länsstyrelsen i Skåne län och Hässleholms kommun som är de som sköter tillsynen över primärproducenten, skriver Food Monitor.