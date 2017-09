Ola och Katrin släppte allt – startade musteri

Ola minns barndomens lördagar: "På lördagen fick man en flaska must och det var det godaste man kunde tänka sig". Nu driver han själv ett musteri själv och fyller varje dag upp baginboxpåsar och flaskor med äppeldrycken. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Ola minns barndomens lördagar: "På lördagen fick man en flaska must och det var det godaste man kunde tänka sig". Nu driver han själv ett musteri själv och fyller varje dag upp baginboxpåsar och flaskor med äppeldrycken. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

– Folk bryr sig mer och mer om närproducerat. Vi levererade Englamust till Koenigsegg som de bjöd sina besökare på under Motormässan i Geneve, berättar Katrin Englund på Bjärebygdens Musteri.

Paret pressa över 25 olika äppelsorter levererar must till återförsäljare och privatpersoner.

I ett verkstadshus i tegel på gamla flygflottiljen i Ängelholm ligger Bjärebygdens Musteri. Här mustar Ola och Katrin Englund flera ton svenska äpplen varje dag, både för sitt eget varumärke Englamust och för privatpersoner som lämnat in sina egna trädgårdsäpplen till musteriet.

För fem år sedan slutade Ola arbeta som pilot. Han ville göra något nytt och snart serverade sonen Petter en idé för sin pappa.

Petter och hans kusin hade nyligen tagit studenten när de upptäckt en förfallen äppelträdgård utanför Båstad. De erbjöd sig att plocka frukten och sälja den vidare åt markägaren.

– Men då märkte killarna att de inte fick frukten såld om den hade den minsta lilla skråma och skavank. De funderade på hur man skulle kunna använda den "fula" frukten och kom på att man kunde musta äpplen. Då tyckte de att det passade bra att jag köpte musteriutrustning, skrattar Ola.

Tar vara på frukten: "Det är ett effektivt sätt att använda frukten", säger Katrin Englund. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

2013 slog Bjärebygdens Musteri upp sina portar i Ängelholm, men i en annan lokal än den gamla svetsverkstad som vi träffas i nu.

Äpplena köper den in från fruktodlare runt Ängelholm.

– Hela familjen drogs med. Petter kom med idén, vår andra son gjorde den grafiska profilen och hemsidan och vi googlade runt kring hur varje steg i mustningen går till. Även om vi visste om att man kunde musta äpplen hade vi inga förkunskaper när vi började, säger Katrin.

Sa upp sig från dagjobbet

Efter ett par år insåg de två kusinerna att de trots allt inte vill ägna sin framtid åt äppelmusteriet. Men musteriet tog allt mer tid från familjen och när flytten till den gamla flygflottiljen gick 2015 valde Katrin att säga upp sig som sjuksköterska.

– Vi mustar äpplen från runt 25 olika äppelsorter. Koenigsegg har köpt vår must och bjudit sina besökare på motormässan i Geneve. Närproducerat blir allt viktigare och konsumenterna tänker mer på vad de äter, säger Katrin Englund.

Närproducerat blir allt viktigare, tror Katrin Englund: "Konsumenterna tänker mer på vad de äter". Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Anders Unosson hämtar sin must, det är för första gången han provar att lämna in frukt hos Katrin och Ola. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Under eftermiddagen stannar flera bilar utanför musteriet för att hämta bruna pappboxar med orden "Husets Must" tryckt på framsidan. Boxarna är fyllda med tre liter must, pressad av äpplen från privata trädgårdar runtom i nordvästra Skåne.

Anders Unosson är förväntansfull när han packar bilen full med bruna boxar. Det är första gången han gör must på sina äpplen.

– Det är must på sorter som Aroma, James Grieve och Antonovka. Det ska bli kul att smaka, säger han glatt.

LÄS MER: Så sköter du dina äppelträd bäst

Några av kunderna var här redan förra året.

– Tanken var egentligen att vi skulle gjort det från starten. Vi ville erbjuda människor att lämna sin frukt hos och få tillbaka must av frukt från egen trädgård. Den möjligheten finns inte på de stora musterierna, säger Ola Englund.

Tröttnar ni aldrig på musten?

– Nej! Visst är det mycket jobb med musteriet, men folk är väldigt trevliga och nyfikna på vad vi gör, säger Ola.