Motorcyklist körde in i träd – förd till sjukhus

En motorcyklist körde under lördagen in ett träd.

Larmet om olyckan kom in till polisen klockan 14.03 under lördagen. Då ska en motorcyklist dundrat in i ett träd i Degeberga vid Kristianstad.

Motorcyklisten, en man i 20-årsåldern, har förts till sjukhus. Enligt inledande uppgifter för kontroll.

– Det är inga trafikhinder eftersom mannen kört av vägen, säger Calle Persson, informatör vid polisens ledningscentral.

Vid 15-tiden rapporterar polisen att man är klara på platsen.