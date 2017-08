Modellen Frida: Jag hölls inlåst som sexslav i London

Frida Farrell upptäcktes tidigt som modell och hade under flera år jobb runtom i Europa innan hon förverkligade sin dröm att bli skådespelare.

Hon hade just blivit klar med sin utbildning vid Central School of Speech and Drama i London då en man stoppade henne på gatan när hon var på väg mot Oxford Circus.

Detta hände för ganska exakt 15 år sedan.

Mannen som utgav sig för att vara modefotograf föreslog att hon skulle provfotografera för framtida jobb, berättar Frida. Som tidigare modell tyckte Frida att allt verkade okej och bestämde möte med fotografen på den fina Londonadressen dagen efter.

– Fotograferingen gick bra så han sa att jag skulle återkomma dagen efter, säger hon.

Det gjorde hon också.

Frida Farrell med dottern Mia Rose. Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP/ EXPRESSEN

Erbjöds 70 000 kronor

Frida, som är van modell, reagerade inte på den propert klädda mannen med Londondialekt som ville ge henne extrajobb i väntan på den första filmrollen.

I synnerhet som hon blev erbjuden 70 000 kronor för en halv dags arbete.

– Direkt när jag kom in i den eleganta lägenheten låste han och tog ut nyckeln, jag började direkt ana onåd, att något annat var på gång.

Bilderna från dagen innan var ett sätt att visa upp Frida för kunder som den så kallade fotografen hade på sin lista över sexköpare, hävdar hon.

Sedan gick det undan. Frida berättar att hon i tre dagar hölls inlåst, drogades och utnyttjades sexuellt av flera olika män. Fler än vad hon kan eller vill minnas. Något som Aftonbladet, Independent, Daily Mail och Mirror tidigare skrivit om.

– Jag är glad att jag blev drogad så att jag inte minns alla detaljer, säger hon eftertänksamt.

– Vad jag vet är att det hände på fredagen och att jag lyckades fly på måndagen. Om jag inte lyckats fly hade jag förmodligen skickats till ett att annat land, utan pass och andra ID-handlingar, och sedan hållits fången som sexslav.

Vad hände när du kom tillbaka efter det så kallade modelltestet?

– När mannen låste dörren, flera lås, och stoppade nycklarna i fickan, for tankarna genom mitt huvud. Mest panik, hur ska jag ta mig ur det här. Sen tänkte jag, snälla, skada mig inte, gör inte så det gör ont. Jag visste inte hur det skulle sluta, vad kommer att hända om allt inte går vägen, vad gör han då, kommer han mörda mig?

Det tog lång tid innan Fridas berättelse nnådde offentligheten. Hon kände skam över att prata om det. Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP/ EXPRESSEN

Försökte fly

När Frida först kom in i lägenheten bad hon om att få låna toaletten i hopp om att en hitta en flyktväg.

– Men då var vi fem våningar upp så det funkade inte att hoppa ut.

– När jag kom ut från toaletten stod mannen med ett glas mjölk och sa att det kan vara lugnande. Sen såg jag att han hade en lång kökskniv i den andra handen.

Frida drack mjölken och sen dess var hon drogad vilket visas i filmen som hon nu har gjort.

– Jag tänkte, vad är värst, kniven eller att dricka ett glas mjölk. Så jag drack.

Männen kom sedan och gick. Hon vet inte hur många de var. På tredje dagen ringde en kund och mannen som höll Frida fången, gick ut för att köpslå och hämta honom.

– Då hörde jag att det inte klickade till i låset och rusade snabbt ut genom dörren, säger Frida som upptäckte att hon flyttats från den första lägenheten hon kom till.

Hon kontaktade polis som utredde saken men inte kunde hitta några spår att gå vidare på.

– Det visade sig att man kunde hyra lägenheten veckovis, säger Frida.

Sedan dess har Frida valt att vara tyst och har bara berättat om skräckdagarna som sexslav för sin mamma.

– Jag har inte pratat om det på 14 år eftersom det ligger djupt i mig, trots att jag gick i terapi efteråt känner jag fortfarande en pinsam känsla, som att jag var helt knäpp som gick dit den där dagen, säger hon.

Filmen kommer snart till Sverige där Frida hoppas att den ska sättas upp i Stockholm. Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP/ EXPRESSEN

Spelar huvudrollen

Snart kommer filmen, "Selling Isobel" till Sverige, baserad på händelserna som Frida berättar om. Frida har producerat och gör även huvudrollen som Isobel.

Förhoppningen är att filmen blir antagen till Stockholm Filmdagar för att sedan komma upp på svenska biografer.

Sedan 12 år tillbaka bor Frida Farrell (född Sjö) i Beverly Hills, Los Angeles. Det var också hennes exmake, Chris Farrell, som drev på att hon skulle göra en film om händelsen.

– Vi var båda överens om att det var viktigt att prata om det här, visa dagens unga tjejer att detta inte bara är något som händer i Östeuropa.

Men för två år sedan separerade Frida och Chris, i dag har hon en ny man, musikproducenten Frank Stone och för fem månader sedan fick de dottern Mia Rose.