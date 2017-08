Mobilförbud i skolan sprider sig som en löpeld. Senast med att ta del av den nya vågen är Kalmarsundsskolan, en grundskola i Kalmar, det rapporterar SVT Nyheter Småland.

– Vi har inte mer kränkningar än andra skolor men vi gör det för att eleverna ska ha fokus på rätt saker, kunskapsinhämtning och öka sin möjlighet att nå målen. Dessutom gör vi det för att minska kränkningar. Det är betydligt lättare att kränka varandra genom nätet än det är att göra det "face to face", säger rektor Ulf Nilsson.

Inför terminsstarten i höst kommer skolan ha totalt mobilförbud under skoltid. Varje morgon samlas mobilerna in av klassmentorerna och förvaras i röda lådor med vadderade fack, de kallar det "mobilhotell". Telefonerna blir sedan inlåsta och ges tillbaka efter sista lektionen.

Under våren har Kalmarsundsskolan gjort studiebesök på Rödsleskolan i Oskarshamn som införde mobilförbud redan förra året. Både elever och personal har fått vara där och se hur mobilförbudet fungerar i praktiken.

Barn får ringa via expeditionen

Rektor Ulf Nilsson har höga förväntningar på det nya initiativet och tror att man kommer vinna mycket tid, trots det extra arbetet som "mobilhotellet" kräver.

– Det tar två minuter att samla in mobilerna i klassrummen när eleverna kommer och den tiden tjänar vi in ofantligt mycket under skoldagen på grund av att vi slipper diverse saker som händer på rasten och att det burrar i fickan under lektionstid, säger Ulf Nilsson.



Om någon förälder vill ha tag på sitt barn eller tvärtom så är barnen hänvisade till telefonen i expeditionen eller personalrummet. Hittills har reaktionen bland eleverna varit positiv säger Ulf Nilsson.

– Sedan finns det säkert de som tycker att vi minskar möjligheten att kommunicera men man har ju fortfarande sin fritid att använda mobilen på, säger Ulf Nilsson.

Lärarna får inget mobilförbud

Om någon elev bryter mot förbudet kommer mobilen beslagtas och sedan kommer föräldrarna behöva lösa ut mobilen åt sitt barn.

– Det kommer säkert vara de som försöker men samtidigt blir det ju inte roligt att använda telefonen om ingen annan har en telefon. Då har du ju ingen att kommunicera med. Det kanske till och med är dem som lämnar mobiltelefonen hemma, säger Ulf Nilsson.

Lärarna kommer däremot inte omfattas av mobilförbudet, även om det är de som har fört fram initiativet enligt rektorn.

– Jag kan inte tänka mig att det är något problem, lärarna använder naturligtvis inte sin mobil under lektionstid men vad de gör på sin rast kan jag inte styra över, de är ju vuxna människor. De får givetvis inte gå runt i korridorerna med en telefon, det har vi diskuterat. De måste föregå med gott exempel, säger Ulf Nilsson.