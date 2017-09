Metallicas kryptiska bild – inifrån Malmö arena?

Kvällsposten har tidigare skrivit att det amerikanska metalbandet Metallica använder Malmö arena som replokal inför sin kommande Europaturné. På lördagen drar turnén i gång med en öppningskonsert i Köpenhamn.

Konserten är extrainsatt efter att bandet fick ställa in en av sina fyra planerade invigningsspelningar i nya Royal Arena, tidigare i år. Inför extrakonserten har det bekräftats att bandets team är på plats i Malmö – men att bandmedlemmarna själva varit där har inte bekräftats.

"Is this in Malmö?!"

Nu har dock spekulationerna fått fart igen – efter en kryptisk Instagrambild från bandet själva.

Det är sångaren i bandet, James Hetfield, som poserar framför en skylt, skriven på svenska. Där står det: "Fotografering, video- och ljudinspelning är förbjudet. Ifall dessa regler bryts kommer utrustningen att beslagtas och personen eskorteras ut".

Något som inte verkar falla sångaren i smaken...

I kommentarsfältet skriver flera personer att bandet inte är i Danmark – utan i Malmö. Detta med tanke på tidigare spekulationer och att texten är skriven på svenska.

"Welcome to Sweden :)" skriver en användare.

"Is this in Malmö?!" skriver en annan.

Och så fortsätter det.

Bandet repar inför Europaturnén

Malmö arenas vd Karin Mårtensson har tidigare sagt till Sydsvenskan att bandet repar i lokalen, men att bandmedlemmarna inte varit på plats.

– Nej, inte vad jag vet i alla fall, sa Mårtensson.

Efter premiären i Köpenhamn på lördag hålls konserter i Amsterdam, Paris, Lyon, Köln, London, Glasgow, Manchester, Birmingham och Antwerpen.

Till Stockholm, och Globen, kommer bandet i maj, för två spelningar. Metallica startades i Kalifornien 1981 av danskfödde trummisen Lars Ulrich och sångaren James Hetfield. Övriga medlemmar är gitarristen Kirk Hammett och basisten Robert Trujillo. Nyligen avslutades en flera månader lång turné i Nordamerika.

