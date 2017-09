Ett kraftigt regnoväder drog in över Skåne under söndagen.

Mer regn väntar under veckan. Foto: / TT NYHETSBYRÅN

SMHI:s klass 1-varning ligger kvar under måndagen och enligt meteorologen blir det fortsatt blött i södra Sverige.

Under söndagen drog ett kraftigt regnoväder in över Skåne. Vatten svämmade in i butikerna och tvingade dem att stänga. Inne på gallerian Hansa i Malmö slutade även rulltrapporna att fungera och i stället fylldes våningsplan med vatten.

Under måndagen ligger en klass 1-varning kvar över Skåne, och det finns risk för mindre översvämningar i källare och vattendrag enligt SMHI. Främst berör det norra Skåne, Halland och västra Kronoberg.

Men ett kraftigt regnoväder med översvämningar som drog in över helgen är inget som ser ut att komma.

– Det är ett begränsat område. I samband med de här kraftiga regnen tar det tid för vattnet att rinna ut. Jag skulle tro att varningen i sig kommer ligga kvar några dagar till innan det har sjunkit, säger Johan Groth, meteorolog på Storm.

Ostabilt väder

Däremot kommer ett regnoväder att dra in under tisdagen och vädret ser minst sagt ut att bli ostabilt under veckan. Några större översvämningar kommer det däremot inte att bli menar Johan Groth.

– Det har förskjutits bort mot Danmark och bort mot Nordsjön. Så det är mindre, i går var det jättekraftiga områden. På tisdagsdygnet kommer det ner ett förstärkt regn och drar sakta ut över Götaland, framför allt i Kronoberg och delar av inre Halland, säger Johan Groth.

Chans för högtryck

Under onsdagen ser regnskurarna ut att ligga kvar över södra Sverige men enligt Johan Groth finns det chans för ett högtryck senare i veckan.

– Det kan växa in ett högtryck under torsdag och fredag vilket kan innebära att det blir en stabilisering i Sydsverige, sol och uppehållsväder, säger Johan Groth.