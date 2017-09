Mary och Frederik träffades under OS i Sydney år 2000. Kärlek uppstod. Foto: IMAGINE/JERRY BERGMAN

Mary och Frederik träffades under OS i Sydney år 2000. Kärlek uppstod. Foto: IMAGINE/JERRY BERGMAN

En sen kväll på puben "Slip Inn" i Sydney mötte Danmarks kronprins Frederik en mörkhårig skönhet vid namn Mary Elizabeth Donaldson. Kärlek uppstod och resten är historia.

Det var i september år 2000 och fyra år senare gifte sig Frederik och Mary i Köpenhamns domkyrka.

Sedan dess har Mary bott i Danmark – ett land som knappt kan ligga längre bort än hennes riktiga hemland Australien. Och trots att Mary verkligen tagit Danmark och danskarna till sitt hjärta berättar hon nu om sin hemlängtan i en stor intervju med resemagasin Ud & Se.

2006 var Mary på besök i hemstaden Hobart tillsammans med maken Frederik och äldsta sonen Christian. Foto: PATRICK RIVIERE / GETTY IMAGES

Kronprinsessan Mary saknar språket

Mary berättar att när hon är på besök hemma i kuststaden Hobart på Tasmanien är hon densamma som när hon växte upp i staden. När hon är Danmark är det speciellt en sak hon saknar från sitt hemland.

– Språket! Australiensare pratar så målande och med fullt av humor. Det är inte så högtidligt och är ofta fullt av humor och sarkasm. Om en person har haft en tuff morgon kan man till exempel använda uttrycket 'She had a face like a dropped pie' (hennes ansikte liknade en tappad tårta), säger kronprinsessan till Ud & Se.

– Det märker jag när jag pratar i telefon med vänner från Australien, helt plötsligt tänker jag 'vad kul det är att man kan säga såna saker'.

Men hon berättar också att saknaden efter vänner och familj är stor.

– Att kunna träffa dem när jag har lust att träffa dem. Att vara tillsammans med dem när jag behöver det. Men vi har fortfarande en nära kontakt, och de hälsar ofta på.

Kronprinsessan Mary har blivit en väldigt populär person i Danmark. Foto: DANA PRESS

Slår till hemma i Australien

Saknaden slår faktiskt till hårdast när hon är på besök hemma i Australien.

– Då saknar jag plötsligt det jag doftar och ser och saker som jag brukade göra när jag bodde där. Men när jag är hemma i Danmark saknar jag inte de sakerna.

Kronprinsessan Mary är lika populär bland danskarna som drottningen Margrethe. Och hon kommer själv att bli drottning en dag, vid sidan av sin make, blivande kung Frederik.

– Hon är mycket omtyckt och har varit det i många år. Och det finns flera orsaker till det. En är att hon är väldigt engagerad i en rad samhällsfrågor och har visat ett äkta intresse för det danska samhället. Hon är beskyddare för ett antal organisationer som bland annat arbetar för barns villkor, har Lars Hovbakke Sørensen som är historiker vid Köpenhamns universitet och expert på det danska kungahuset tidigare sagt till Kvällsposten.