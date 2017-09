Polisen i Skåne utreder ett morförsök sedan en ung man kommit in till akuten i Kristianstad med knivskador, skriver polisen i region Syd.

Larmet kom in till polisen klockan 23.56. ärendet är rubricerat som mordförsök alternativt försök till dråp.

Enligt polisen kom en man, född 1993, in till akuten i Kristianstad strax före midnatt med knivskador. Han har vårdats under natten och morgonen för sina skador. Brottsplatsen var under lördagsmorgonen fortfarande okänd, enligt polisen.

Vill inte prata med polisen

Kim Hild, presstalesperson vid polisen i region Syd, säger att mycket är oklart kring knivskärningen, inte ens brottsplatsen är känd.

– Anledningen till det är att han inte vill prata med oss, och det säger kanske en del om händelsen som sådan. Han är inte intresserad av att prata. Även skadeläget är oklart.

Har ni ställt frågor om brottsplatsen?

– Ja, absolut. Vi har försökt prata med honom, givetvis. Men han är inte intresserad av att kommunicera.

Vad drar du för slutsatser av att han inte vill prata med polisen?

– Slutsasen, spontant, är att det här är en person som kanske rör sig i kretsar där man inte riktigt vill ha med polisen att göra. det är svårt att säga, men det är min spekulation i alla fall.

