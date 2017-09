Varför är du här i dag? Johanna Jakobsson, 26, Malmö, grafisk designer – Jag gillar roller derby och så är det ett så stort event som faktiskt äger rum i Malmö, det gör det extra speciellt. Stämningen säger allt. Ida Bergman, 25, Östersund, sjuksköterska – Det här är liksom något av den bästa derbyn man kan se. Att det är här och att man får se derby i världsklass i Sverige är väldigt stort. Elise Ackerot, 25, Östersund, Vägledare på HVB-hem – Jag känner att det här får man bara inte missa, det är en "once in a lifetime"-grej om man är inne i derbysvängen överhuvudtaget. Pernilla Hellan, 33, Mattmar, Verksamhetsledare – Har man blivit biten av derbybacillen så var det uteslutet att inte åka hit. Derby är en så schyst sport man behöver inte vara idrottsintresserad. Det är så tillåtande. När jag åker utomlands så kan jag kontakta det lokala derbylaget och få en soffa att sova på. Det är en sådan gemenskap. Foto: KVÄLLSPOSTEN

Varför är du här i dag? Johanna Jakobsson, 26, Malmö, grafisk designer – Jag gillar roller derby och så är det ett så stort event som faktiskt äger rum i Malmö, det gör det extra speciellt. Stämningen säger allt. Ida Bergman, 25, Östersund, sjuksköterska – Det här är liksom något av den bästa derbyn man kan se. Att det är här och att man får se derby i världsklass i Sverige är väldigt stort. Elise Ackerot, 25, Östersund, Vägledare på HVB-hem – Jag känner att det här får man bara inte missa, det är en "once in a lifetime"-grej om man är inne i derbysvängen överhuvudtaget. Pernilla Hellan, 33, Mattmar, Verksamhetsledare – Har man blivit biten av derbybacillen så var det uteslutet att inte åka hit. Derby är en så schyst sport man behöver inte vara idrottsintresserad. Det är så tillåtande. När jag åker utomlands så kan jag kontakta det lokala derbylaget och få en soffa att sova på. Det är en sådan gemenskap. Foto: KVÄLLSPOSTEN

Under helgen skrivs historia i Malmö när en tävling av världsklass för första gången hålls utanför Nordamerika – i sporten roller derby.

Styrka, samarbete och gemenskap – så beskriver Catja Tonberg sporten roller derby. Hon springer fram och tillbaka mellan läktarna och håller koll på matchen och publiken i Baltiska hallen. Själv spelar hon sedan många år tillbaka i b-laget för Malmös Crime city rollers, dessutom är hon deras presskontakt och har fullt upp under helgen.

Under helgen pågår nämligen något historiskt. Det är första gången som en derbytävling av denna kaliber hålls utanför Nordamerika – och den hamnade i i Malmö.

– Det är ett tecken på att omvärlden har förstått hur bra europeisk roller derby är och framför allt skandinavisk roller derby. Vi har fått upprättelse. Topplagen hade inte kommit hit om vi inte var så bra här, säger Mina Dadashzadeh, en av Crime city rollers lagkaptener.

Malmö mötte världsmästarna

Helgens tävlingar är en uttagning till världsmästerskapet som kommer hållas i Manchester i februari, vilket även är första gången ett mästerskap hålls i Europa.

En av de matcher som fått mest uppmärksamhet under helgen var när Crime City rollers på lördagen mötte Gotham Girls, ett New York-baserat lag som är rankat som ett av de tre bästa lagen i världen. Ett par minuter in i spelet tar malmölaget hem de första fem poängen, vilket får Catja Tonberg att hoppa av glädje.

– När jag började spela för sex år sedan så var Gotham gudar i våra ögon. Man såg upp till dem för de vann alla matcher med hundratals poäng. Det fanns inga lag som kunde möta sig med dem. Idag får vi möta Gotham och vi är inte på deras nivå men det går sjukt fort ditåt, säger Catja Tonberg.

Arrangörerna uppskattar att uppemot 2000 personer har besökt evenemanget under fredagen och lördagen. Foto: Peter Troest

Inget för veklingar

För bara ett par år sedan var Malmö inte rankat högre än som 90:e laget i världen medan de nu har knipit åt sig 12:e platsen på listan. En massiv bedrift enligt Catja Tornberg med tanke på den korta tid det handlar om.

Roller derby utövas av kvinnor och transpersoner men det finns även män som spelar, fast då under namnet "merby".

– Jag tror det finns ett behov av en sport som är inkluderande på ett sätt som många sporter inte är. Vi vill inte ha en stämpel av att det är "en damsport", det kallas inte "damernas roller derby final", det är en sport som spelas av kvinnor och transpersoner annars heter det merby (Mens roller derby). Jag tror det är viktigt just att det inte finns någon kultur i att det är ett manslag som är normen och så finns det ett annat lag som kallas "damlaget". Det här är en sport av oss och för oss och vi skapar den här och nu. Inte bara att man får de sämsta tiderna och minst uppmärksamhet, säger Catja Tonberg.

Varför är du här i dag?Gemma Wharnby, 35, Manchester (Storbritannien), frisör– Jag är här för att stödja mitt hemmalag.Heather Perkins, 35, Manchester (Storbritannien), designer– Jag är också här för att stödja mitt hemmalag, dessutom är det den första "playoff" som hålls i Europa, vilket är fantastiskt. Foto: Kvällsposten

Roller derby beskrivs som en tuff kontaktsport med hårda tacklingar. På vissa sätt liknar sporten Rugby då det gäller för laget att ta poäng samtidigt som motståndarlaget blockar, vilket sker med full styrka utan reson. Blåmärken och till och med brutna ben är inte ovanligt. Men samtidigt beskriver spelarna en stor gemenskap.

Tuffa tag på banan när lagen möter varandra. Foto: Peter Troest

– Jag tycker om sammanhållningen, lagkänslan. Vi gör det liksom inte bara för sporten utan för varandra hela tiden. Det hänger aldrig någonsin bara på en person utan när någon gör något dåligt så steppar alla upp och hjälper varandra tillsammans, säger Mina Dadashzadeh.

Tusentals besökte tävlingen

Matchen mot Gotham är precis avslutad och som väntat förlorade malmölaget, men är trots det helnöjda.

– Det gick bra ändå och vi spelade väldigt bra och det känns väldigt kul. Det är så stort att det inte längre känns så stort. För två år sedan hade vi antagligen "freakat ut" om vi skulle möta Gotham men nu gör vi det med självförtroende och tänker att vi hade kunnat vinna, säger Mina Dadashzadeh.

Varför är du här i dag?Marcus Nilsson, 32, Malmö, kock– Vi är barnfria i dag och ville göra något roligt. Vi var här och tittade förra året också och tyckte det var så jäkla roligt att titta på men då var det inte lika stort som denna gången. Foto: Kvällsposten

Volymen i baltiska hallen är hög och publiken jublar i ett. Det går knappt att prata med dem som sitter bredvid. Arrangörerna uppskattar att man haft runt 2000 besökare hittills och runt på läktarna talas språk från hela världen.

– Det är en jättefin stämning, väldigt peppad och det finns folk från Usa, England, Kanada, Norge och så vidare, hela världen. Det ger en otrolig stämning. Det är väldigt häftigt att ha det just i Malmö, att det blivit så stort, säger Catja Tonberg, vars spelarnamn är "Cut-Ya".