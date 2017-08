Under söndagsmorgonen var Peter Madsens ubåt uppe på land och kunde genomsökas av polisen. Foto: ANDERS GRONLUND / ANDERS GRONLUND

Under söndagsmorgonen var Peter Madsens ubåt uppe på land och kunde genomsökas av polisen. Foto: ANDERS GRONLUND / ANDERS GRONLUND

Under hela natten jobbade man med att tömma ubåten på vatten – och strax efter 07 flyttades ubåten från hamnen.

Den försvunna, svenska journalisten Kim Wall sågs på ubåten under torsdagskvällen – och på lördagen häktades Peter Madsen, misstänkt för att ha orsakat journalistens död.

Natten mot söndagen pågick bärgningen av uppfinnaren Peter Madsens egentillverkade ubåt för fullt. Ubåten sjönk på torsdagskvällen och har under lördagen bärgades ubåten från havets botten – som enligt uppgift låg på sju meters djup. Under eftermiddagen och kvällen fördes den till Nordhavnen i Köpenhamn och plockades sent på natten upp på land med hjälp av en kran.

På kajen inleddes omgående en teknisk undersökning i skenet från starka strålkastare.

– Om ubåtens inre är intakt kommer det sannolikt att finnas spår efter ett eventuellt brott. Om den först måste tömmas på saltvatten måste de skynda sig innan vattnet förstör biologiska spår, säger Kurt Kragh, tidigare mordutredare vid danska polisen, till Ekstrabladet.

LÄS MER: Detta har hänt i ubåtsincidenten – minut för minut

Journalisten försvunnen

Den svenska journalisten Kim Wall gav sig ut med uppfinnaren Peter Madsen i dennes hemmabyggda ubåt på torsdagskvällen för att skriva ett reportage för magasinet Wired, berättar vänner till Kim Wall.

Den svenska journalisten Kim Wall, 30, är försvunnen. Foto: / HELSINGBORGS DAGBLAD

Men vid 02.30 på fredagen rapporterades ubåten försvunnen och ett stort sökpådrag drog i gång.

Först klockan 10.45 meddelade danska Försvaret att ubåten hittats i Kögebukten – den hade sjunkit under färd. Madsen hittades välbehållen.

Men kort efter att Madsen hittats rapporterades Kim Wall försvunnen av anhöriga.

Madsen har dock uppgett att han var ensam på båten när den sjönk och att lämnade av Kim Wall vid 22.30-tiden på torsdagen.

– Jag var ute på äventyr när felen uppstod, säger Madsen till TV2.

Peter Madsens ubåt bärgades och drogs upp på land natten till söndagen. Foto: / Anders Gronlund www.strixphoto.net

Men på fredagskvällen anhölls Peter Madsen och under lördagen häktades uppfinnaren. Han kommer inledningsvis häktas i 24 dagar.

LÄS MER: Allt du har velat veta om ubåten Nautilus

Advokaten: "låg misstankegrad"

Peter Madsen misstänks för "oaktsam mansdrab" vilket enligt dansk strafflag innebär att man varit våldsam, men inte haft för avsikt att döda.

46-årige Peter Madsen, har häktats i 24 dagar för “oaktsamt mansdråp” vilket på svenska närmast motsvaras av vållande till annans död. Domaren Kari Sørensen valde alltså att ändra brottsrubriceringen efter att ha lyssnat till Peter Madsens egen förklaring under lördagens häktesförhandlin.

Peter Madsen fortsätter att förneka brott och hans försvarare Betina Hald Engmark säger till danska TV2:

– Vi ska nu överväga hur vi ska göra. Min klient är intresserad av att hjälpa till så mycket som möjligt. Han är rätt påverkad av händelsen.

Eftersom häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar är detaljerna kring tingsrättens beslut inte kända för allmänheten.

Det är uppfinnaren Madsens egen förklaring som gjorde att domaren valde att mildra brottsrubriceringen, skriver Ekstrabladet.

– Rätten finner att det är en begrundad misstanke att han har gjort sig skyldig till ett "oaktsamt mandrab" och han häktas därför. Men vi är fortfarande i ett läge med mycket lågt underlag för misstanke och det ska mycket till ännu för ett eventuellt åtal, om vi överhuvudtaget kommer så långt. Nu måste vi se vad polisens efterforskning visar framöver och utöver det kan jag inte kommentera, sa advokaten Betina Hald Engmark kortfattat direkt efter förhandlingen.

Peter Madsens egenbyggda ubåt "Nautilus". Foto: ANDERS VALSTEDT

Men senare, på lördagskvällen, berättade hon mer öppet om Madsens känslor i rätten.

– Jag tror att alla som var i rätten i dag kunde se att han är väldigt påverkad av fallet. Så klart han är det, säger advokaten.