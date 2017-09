Läget i tågtrafiken efter nattens storm

– Vi ställde in ett antal redan i går kväll som fortsatt är inställda, säger Magnus Sigfors på Skånetrafiken.

Tågtrafiken Ystad - Malmö och Helsingborg - Teckomatorp ställdes under onsdagseftermiddagen in på grund av SMHI:s stormvarning. Samtliga tåg som ställdes in var Pågatåg.

Redan då var prognosen att de skulle vara avstängda fram till torsdag eftermiddag.

Ingenting har förändrats, vilket innebär att de Pågatåg som går från Helsingborg till Ystad är helt inställda. Skånetrafiken har ersatt tågtrafiken till Ystad med ersättningsbussar. Sträckan Helsingborg-Eslöv ersätts också av buss.

Sträckan Helsingborg-Malmö trafikeras av Öresundståg.

– Ingenting har hänt under natten som gör att det skulle vara förseningar. Jag har inte hört att det ska vara andra förseningar, men det är inget som är kopplat till stormen, säger Magnus Sigfors.