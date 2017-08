Redan vid 30 års ålder hade Kim Wall en internationell meritlista som få journalister kommer i närheten av. Hon medverkade i praktiskt taget alla världens främsta tidningar och tidskrifter.

New York Times, Guardian, Independent, Harper's, South China Morning Post, Atlantic, TIME, Foreign Policy och många andra. Ett imponerande cv enligt alla kriterier. I nästan varje artikel hittar hon en udda vinkel som ger texten färg – och placerar samtidigt storyn i ett vidare socialt och politiskt sammanhang.

Nina Berman var en av Kim Walls lärare på journalistutbildningen på Columbia University. De fortsatte att hålla kontakten och hon följde sin students karriär.

– Hon var en enastående student, oerhört kreativ och originell. Hon rapporterade om allt från konstens och motståndets subkulturer till statsmaktens lömska yttringar, säger Nina Berman.

Minnestund till minne av Kim Wall på Östra Stranden i Trelleborg. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

– Hon hade en stil och var okonventionell på ett sätt som gjorde hennes arbete såväl enormt fascinerande som intelligent och subversivt. Hon kommer att saknas mycket djupt, säger hon.

Nina Berman, känd fotograf och biträdande professor på Columbia, nämner särskilt Kim Walls reportage om den amerikanska militären radioaktiva avfall på Marshallöarna i Stilla havet och om krigsturism på Sri Lanka.

"Briljant artikel"

– Hon gjorde en story om hur regeringen på Sri Lanka slöjdade till en listig egen version om vad som hänt och sedan sålde den som ett slags turism till krigsmonument. Det var en briljant artikel, säger hon.

Jessica Reed är USA-redaktör på brittiska Guardian och beställde en lång rad artiklar av Kim Wall om vitt skiftande ämnen som läckande amerikanskt radioaktivt avfall i Stilla havet, om ett par som designade raketer åt Muammar Gaddafi och blev den libyske diktatorns nära vänner och om moderna vampyrer i Hollywood.

– Det vore sorgligt att låta den här tragedin definiera vad Kims liv var. Hon bör bli ihågkommen för sin omättliga nyfikenhet och sitt driv att hitta historier som ingen annan journalist hade rört tidigare, säger Jessica Reed till sin tidning.

– Hon var djupt intresserad av avvikares liv, folk som levde sina liv på sina egna villkor. Hennes passion för sina ämnen var smittsam, så det var ett absolut nöje att arbeta med henne. Hon var ett sant proffs, säger hon.

Kim Wall och väninnan Malin Franzén, Malmö. Foto: PRIVAT

"Fantastisk journalist"

Kim Walls kanske senast publicerade reportage är ett långt reportage från Kuba i julinumret av det amerikanska magasinet Harper's. Där rapporterar hon från Havanna om hur kubanerna sprider kultur utan internet. Regissören Barry Jenkins, som Oscarsbelönades för filmen "Moonlight", twittrar om den artikeln: "Så sorgsen över Kim Wall. Hon var en fantastisk journalist. Läs hennes Kuba-text från i sommar."

En annan av hennes texter under senare tid återfinns i det utrikespolitiska prestigemagasinet Foreign Policy. Den handlar om hur kinesiska feminister protesterar i Washington mot Donald Trumps politik.

Familj, vänner och kolleger pekar på det paradoxala i att Kim Wall, som arbetat över hela världen i länder som Nordkorea, Uganda och Kuba, skulle dö i på en så till synes trygg och bekant plats nära sitt barndomshem.

Hon utbildade sig på ledande universitet. Studerade internationella relationer på London School of Economics och journalistik på Columbia University i New York – där hon tillhörde en lilla grupp som kom in på det tuffa master-programmet. Brittiska BBC beskriver Columbia School of Journalism som "journalistikens Oxbridge", alltså journalistutbildningens motsvarighet till de klassiska brittiska elituniversiteten Oxford och Cambridge. Även i denna utvalda skara var hon bäst i klassen, berättar studiekamrater.

Runt 40 av Kim Walls kursare från journalistutbildningen vid Columbia university samlades på skolan för att tända ljus i hennes minne. Foto: GO NAKAMURA / AP TT NYHETSBYRÅN

BBC ägnar Kim Wall en minnesartikel under rubriken "En exceptionell journalist ihågkommen".

– Vad som gjorde hennes journalistiska förmåga så exceptionell var att hon letade efter udda historier men med ett större sammanhang. Hon gick på djupet i sin rapportering. Hon gjorde aldrig ett spektakel av personerna, hennes rapportering var stenhård, säger frilansjournalisten och studiekamraten Anna Codrea-Rado till BBC.

"Minns hennes arbete"

Hon twittrar om sin döda vän och vill att världen ska minnas hennes journalistiska arbete, inte bara tragedin kring hennes död. "Minns henne inte som den mördade svenska journalisten som dog i hemsk fasa som hämtat rätt från ett kriminaldrama. Minns hennes arbete", skriver hon.

Förra året reste Kim Wall till Uganda där hon skrev om den tidigare diktatorn Idi Amins tortyrkällare, som publicerades i Harper's. Reportaget finansierades av ett stipendium från stiftelsen International Women's Media Foundation.

– Vi visste att hon var någon vi ville fortsätta att stödja på grund av kvaliteten i hennes arbete. Och på grund av de unika historier med mänskligt intresse som hon hittade och som ingen annan egentligen tittade på, säger Nadine Hoffman, stiftelsens biträdande chef, till sajten Buzzfeed.

Sedan mars förra året bodde Kim Wall både i New York och Beijing. Hon hade planerat att flytta tillbaka till Beijing med sin pojkvän i slutet av augusti. Hon var också ständigt på resande fot och gjorde det senaste året reportage i Kuba, Sri Lanka, Uganda och USA.

"Hon levde sina stories"

– Det här är en verksamhet full av posörer. Många försöker få sina erfarenheter och stories att se större ut än de faktiskt är. Kim var motsatsen. Hon levde sina stories och gjorde inte reklam för sig själv, säger vännen och studiekamraten Christopher Harress, i dag undersökande reporter i USA, till Buzzfeed.

Han berättar hur mycket han uppskattade och beundrade henne.

– Hon var intellektuell, hade rest så mycket och hade så många olika intressen. Hon var intresserad av udda och excentriska historier. Om du var på en fest kunde du tillbringa timmar med att prata bara med henne, säger Christopher Harress till BBC.

Ett genomgående drag i alla minnesord om Kim Wall är att familj, vänner och kolleger understryker hennes journalistiska insatser och hur denna redan imponerande karriär brutalt avbröts. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Victoria Greve, medarbetare på Expressens kultursida, skriver att vännen och kollegan Kim Wall var "Charmig. Mjuk i sättet, nyfiken. Hängiven, intelligent och en skicklig skribent. Intresserad av människor. Och som alla frilansjournalister ständigt på jakt efter historier".

"Kim skriver om subkulturer, om en globaliserad värld i snabb förändring. Om livet i ett enormt köpcentrum i Kampalas Chinatown, om Kubas underjordiska internetleverantörer som laddar ned och sprider nya avsnitt av "Keeping up with the Kardashians" till människor från alla samhällslager i Havanna", skriver Victoria Greve i Expressen.

"Det är en svart ironi att Kim som varit i Nordkorea och gjort reportage från Haiti skulle försvinna i Danmark", skriver hon.

"Kims liv är värt att fira"

Ett genomgående drag i alla minnesord om Kim Wall är att familj, vänner och kolleger understryker hennes journalistiska insatser och hur denna redan imponerande karriär brutalt avbröts. Här är en länk till ett antal av hennes många texter: https://docs.google.com/document/d/1rVvoU6iPRsGGaiYtmsLM0gNGUS3u_PREAkDa8YSJzck/edit

"Det är med gränslös sorg och bestörtning vi tagit emot beskedet att kvarlevorna efter vår dotter och syster Kim Wall, har hittats ... Från världens alla hörn kommer bevis på Kims förmåga att vara en person som gör skillnad ... Hon gav röst åt de svaga, de utsatta och marginaliserade människorna. Den rösten hade behövts länge, länge än. Nu blir det inte så", skriver Kims mamma Ingrid Wall på Facebook.

Professor Howard French, en av Kim Walls lärare på Columbia, skriver i Columbia Journalism Review att "Kims liv är värt att fira".

"Kim var levande på sätt som de flesta av oss bara kan drömma om att vara. Hon sprudlade av underbar entusiasm över allt hon företog sig ... Hon drömde stora drömmar och hon var inte rädd för att förverkliga dem. Helt orädd. Kims liv är värt att fira", skriver han.