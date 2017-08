Kim Walls familj ger inte upp hoppet

Vänner vinkar av Kim Wall, 30, på kajen i Köpenhamn på torsdagskvällen. Hon ger sig av tillsammans med den danske forskaren och uppfinnaren Peter Madsen i dennes hemmabyggda ubåt "Nautilus".

Den unga men erfarna journalisten ska skriva en artikel om Madsens raketprojekt. Han planerar att skjuta upp en raket i början av september och ubåten fungerar som projektets kommandocentral.

Peter Madsen planerar att skjuta upp en raket i början av september och ubåten fungerar som projektets kommandocentral. Foto: / DEADLINE PRESS

Kim Wall tänker sälja reportaget till det amerikanska magasinet Wired, en tidskrift som skriver mycket om teknologi och forskning, säger vänner till henne.

Reportage om "Raket-Madsen"

Det ska bli en inträngande och välskriven text om okonventionell raketteknik och om den kända danska profilen "Raket-Madsen" i en stor internationell publikation. Precis som alla hennes reportage under senare år i tidningar som New York Times, Guardian, Atlantic och Time – som uppskattats av både läsare och redaktörer.

Men den här reportageresan blir annorlunda. Kim Wall försvinner och ubåtsägaren Peter Madsen häktas som misstänkt för att ha vållat hennes död.

– När jag hörde talas om ubåtsförsvinnandet, innan jag visste att Kim var inblandad, tänkte jag att det är en typisk historia som hon skulle vilja berätta, säger vännen och kollegan Ye Ming.

"Snäll och charmig"

Ye Ming, som är fotograf och bosatt i New York, har arbetat ett år tillsammans med Kim Wall på ett långt reportage om ett samhälle i den amerikanska delstaten Connecticut.

– Hon är så snäll och charmig. Jag har lärt mig så mycket av henne, hon ställer alltid så bra frågor och är smart och väldigt rådig, säger Ye Ming, som läste om vännens försvinnande på en amerikansk nyhetssajt.

– Jag blev bara så chockad. Jag såg henne senast för en månad sedan och pratade med henne för bara några dagar sedan. Det är en helt bisarr historia, säger hon.

Den unga men erfarna journalisten Kim Wall var ombord på den danske profilen Peter "Raket-Madsen" Madsens ubåt för att skriva ett reportage om Madsens raketprojekt och om okonventionell raketteknik. Foto: / RITZAU FOTO

Kim Walls artiklar återfinns i en imponerande lista internationella tidningar och tidskrifter: New York Times, Guardian, Independent, Vice, South China Morning Post, Atlantic, TIME, Foreign Policy och många andra. Det är ett cv som få journalister kan uppvisa.

Tidningen The Guardian skriver i en kommentar till Expressen:

"Kim Wall har bidragit med många artiklar till The Guardian – vi hoppas att hon återfinns vid god hälsa".

"En av de mest ambitiösa"

– Kim är en nog en av de mest ambitiösa människor jag träffat, men hon har samtidigt en varm och ödmjuk personlighet. Hennes driv att sikta mot toppen i världen när det kommer till journalistiken är inspirerande, säger en gammal vän och kollega, till Dagens Nyheter.

– För oss som är i branschen är det ingen hemlighet att det är en tuff bransch att hanka sig fram i, och den är knappast enklare att navigera på det internationella planet. Men Kim har alltid känts närmast outtröttlig och konstant sökt nya utmaningar.

– Hennes meritlista talar för sig själv och hon är ändå bara i början av sin karriär, säger han.

LÄS MER: Ubåten bärgades från havets botten

Kim Walls kanske senast publicerade artikel är ett långt reportage från Kuba i julinumret av det amerikanska magasinet Harper's. Där rapporterar hon från Havanna om hur kubanerna sprider kultur utan internet.

En annan av hennes texter under senare tid är finns i det utrikespolitiska prestigemagasinet Foreign Policy. Den handlar om hur kinesiska feminister protesterar i Washington mot Donald Trumps politik.

Sociala frågor och utrikespolitik

Kim Walls specialområden är sociala frågor, utrikespolitik, popkultur och jämställdhetsfrågor. Hennes arbeten har översatts till flera språk.

Christopher Harress studerade journalistisk tillsammans med Kim Wall på Columbia-universitetet i New York. De var ett tiotal studenter som tog examen 2013 och blev en sammansvetsad grupp. Han beskriver henne som en mycket omtyckt och omtänksam person.

Peter Madsens ubåten bärgas utanför Köpenhamn sent under lördagskvällen. Foto: Anders Gronlund www.strixphoto.net

– Det var en väldigt liten och nära grupp människor. Kim var en av de första jag lärde känna när jag flyttade till New York. Vi gjorde mycket tillsammans, mycket rapportering, och vi hängde jättemycket, säger Christopher Harress.

– Hon är bara en sån älskad person som folk vill umgås med. Hon är positiv hela tiden, alla älskar henne så mycket, säger han.

Tänkte sälja till Wired

Han berättar att Kim Wall tänkte sälja reportaget om den danska ubåten till magasinet Wired.

– Hon planerade att sälja artikeln till Wired efter att ha gjort lite förberedande rapportering. Jag såg ett inlägg på Facebook där det stod att hon har försvunnit. Jag kan inte fatta att det här har hänt, säger Christopher Harress.

DETTA HAR HÄNT: Ubåtsincidenten – minut för minut

Kim Wall bekostade studierna vid Columbia-universitetet med hjälp av ett stipendium från Sverige-Amerikastiftelsen.

– Alla som får stipendium är superkompetenta. Det är toppförmågor. Man får det för att man är så bra, säger stiftelsens vd Anna Rosvall Stuart.

Uppvuxen i Trelleborg

Kim Wall är uppvuxen i Trelleborg och känner till medievärlden genom sina föräldrar. Hennes mamma är kommunikationschef och hennes pappa är pressfotograf. Under senare år har hon bott i Peking och New York. Och hon är utbildad på universitet som Sorbonne i Paris, London School of Economics och Columbia i New York.

LÄS MER: Ubåtsägaren Peter Madsen häktas – misstänks ha orsakat Kim Walls död

Familjen säger i ett uttalande att "Kim är starkt fokuserad, ambitiös och hängiven sitt arbete".

– Vi följer media, det är det enda vi kan göra. Vi har inte gett upp hoppet. Jag tror att alla vet hur vi mår nu. Men vi har fått väldigt mycket stöttning och det är vi djupt tacksamma för, säger Kims mamma Ingrid Wall, kommunikationschef i Trelleborgs kommun, till Kristianstadsbladet.

Tillbaka till Kina

Enligt flera vänner till Kim Wall har hon sagt att hon planerar att i höst återvända till Kina där hon tidigare bott och jobba på tidningen South China Morning Post

– Hennes artiklar har oftast att göra med subkulturer. Vanligtvis ger hon sig in i historierna, fullt ut. Hon tillbringar mycket tid med dem hon skriver om, säger Mengwen Cao, fotograf som arbetade med Kim Wall tidigare i år.

Också Expressens medarbetare Victoria Greve är vän till Kim Wall.

– Kim älskar och fascineras av historier om människor. Om hon så är i Trelleborg eller Massachusetts har hon en story att följa upp. Hon är sympatisk, empatisk och engagerad, säger hon.