"Det är med stor bestörtning vi, hennes familj, tagit emot beskedet att Kim saknas efter ett reportageuppdrag i Danmark. Vi tror och hoppas innerligt att hon ska återfinnas välbehållen.

Kim är 30 år gammal, och utbildad bland annat på Sorbonne i Paris, London School of Economics i London samt Columbia universitet i New York. Det var vid Columbia hon avlade sin masterexamen i journalistik 2013.

Sedan dess har hon haft hela världen som sitt arbetsfält och rapporterat bland annat från Stilla havet, Afrika, Asien och USA. Hon är stationerad i New York och Beijing.

Kim är starkt fokuserad, ambitiös och hängiven sitt arbete. Hon skriver ofta om sociala frågor, utrikespolitik, popkultur och jämställdhetsfrågor.

Så här beskriver hon själv sitt arbete på sin hemsida.

Kim Wall is an independent journalist Writing about identity, gender, pop-culture, social justice and foreign policy.

Her work has appeared in Harpers, The Guardian, New York Times, Foreign Policy, Vice Magazine, Slate, South China Morning Post, The Atlantic, Roads & Kingdoms, and TIME, among other publications.

Her work has been translated into several languages."