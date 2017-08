Det är långa köer efter en olycka på Saxtorpsvägen – där all trafik från E6 under helgen har kört. Foto: Läsarbild

Det är just vägbrobytet som har gjort att E6, norr om trafikplats Lundåkra, i höjd med Saxtorp, stängts av.

Arbetet inleddes under torsdagskvällen och precis som Trafikverket befarade har det under helgen inneburit trafikstockning på platsen. Arbetet beräknas vara klart på måndagen och vägen förbi platser har under helgen dirigerats om – sju kilometer motorväg blir 15 kilometer landsväg, för bilisterna.

Det är på landsvägen som olyckan har inträffat på söndagen – med enormt långa köer som följd.

– Det är när man kommer från Malmö. Det står stilla på Saxtorpsvägen och köerna ringlar sig en bit ut på motorvägen, säger en läsare som har hört av sig till Kvällsposten.

Långa köer på motorvägen

Hos polisens ledningscentral har man inte mycket information om olyckan.

Däremot har Lars Sätmark från Trafikverket tidigare berättat att det kommer att bli problem. Sätmark har även uppmanat alla som passerar motorvägen att visa hänsyn och följa vägskyltningen som anges på motorvägen under ombyggnaden.

– Vi är tacksamma för alla som kan välja andra vägar, det kommer vara väldigt mycket bilar, har han sagt till Kvällsposten.

Så kan du köra istället

Väg E6 är stängd från klockan 20 på torsdag den 10 augusti fram till måndag den 14 augusti klockan 05.

Mindre vägar: Kör du söderut mot Malmö eller norrut mot Helsingborg välj väg 17 och väg 110 som sedan leder in på E6