Under tisdagen har även danska sökflygplan fortsatt sitt arbete över sundet Foto: PEO MÖLLER / PEO MÖLLER

Sökandet efter den försvunne svenska journalisten Kim Wall fortsätter under tisdagen. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Under tisdagskvällen söker dansk och svensk sjöräddning i vattnen vid Saltholmen. Foto: Jens Christian

Under kvällen samarbetar svensk och dansk sjöräddning i en operation på den danska sidan sundet – helt nära Köpenhamns hamn från vilken ubåten UC3 Nautilus avseglade i torsdags.

Sökandet efter den försvunne svenska journalisten Kim Wall fortsätter under tisdagen.

Den svenska journalisten Kim Wall saknas sedan hon i torsdags följt med ubåten UC3 Nautilus på en tur i Öresund. Ubåtens ägare, den danske uppfinnaren Peter Madsen, sitter häktad misstänkt för att ha vållat hennes död.

Vid 11-tiden under tisdagsförmiddagen begav sig flera farkoster från Sjöräddningssällskapet i Barsebäckshamn ut i Öresund för att söka efter den försvunna Kim Wall. Under dagen sökte man av kustnära områden strax söder om Landskrona. Under kvällen samarbetar man med den danska sjöräddningen, som tagit initiativ till att samarbeta med kollegerna i Sverige.

– Vi kommer troligen att söka mest på den danska sidan under tisdagskvällen. Under onsdagen ser det ut som att vi kommer att söka vidare på den svenska sidan av sundet, säger stationsansvarig Fredrik Winbladh.

"Under onsdagen ser det ut som att vi kommer att söka vidare på den svenska sidan av sundet", säger stationsansvarig Fredrik Winbladh. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frivilliga sjöräddare

Initiativet är inte kommenderat av dansk eller svensk polis utan sker på frivillig basis.

– Det är viljan att hjälpa till. Vi tänker på de anhöriga. Det är inte ett initiativ från polisen utan det är sprunget ur oss själva. Det är hjärtat som styr mer än något annat, berättade Fredrik Winbladh tidigare under tisdagen för Kvällsposten.

De frivilliga från sjöräddningen söker metodiskt igenom områden där man av erfarenhet vet att strömmar leder. Själva eftersökandet görs med blotta ögat.

– Det finns ett ekolod med, men det fungerar inte särskilt bra att söka efter någon med ett ekolod. Vi försöker i stället gå ganska långt in där det är grunt område och fin sandbotten. Då är det mycket lätt att se om det är något på botten. Jag var själv ute i går och då var det mycket bra förhållanden.

Flera svårigheter

Sökarbetet försvåras av att man inte har någon plats att utgå från. Hur Peter Madsens navigerade sin ubåt under torsdagskvällen och natten är i stort okänt.

– I normalfallet så får vi reda på en händelseplats och vad det är för omständigheter – är det en person i flytväst, en dykare eller en frisimmare. Och sedan lan vi göra våra beräkningar med strömmar och så vidare. Nu vet vi bara vem vi letar efter men inte var händelseplatsen är eller om det finns flytväst inblandad. Vi vet ingenting, säger Fredrik Winbladh.

Den tid som har förflutit sedan ubåten anmäldes saknad spelar också stor roll för sökarbetarna.

– Det är strömt i Öresund. Det är inte många knop men på bara ett par dagar kan man förflytta sig genom hela Öresund om man bara följer med strömmen. Det är inte större än så, säger Fredrik Winbladh.

Under tisdagen har även danska sökflygplan fortsatt sitt arbete över sundet. Enligt Köpenhamnspolisen är föresatsen i nuläget att fortsätta söka tills man klarlagt vad som hänt Kim Wall.

Tre enheter från Sjöräddningen sökte på tisdagen av Lundåkrabukten mellan Barsebäck och Landskrona efter den försvunna Kim Wall Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

"Kan inte utesluta någonting"

Än så länge är alltså eftersökningsarbetet koncentrerat till havs. Men enligt kriminalkommissarie Mattias Sigfridsson, ansvarig för den svenska polisens arbete i samband med försvinnandet, utesluter man inte att Kim Wall skulle kunna finnas i Sverige. Men det är inget spår man arbetar aktivt med.

– Vi utesluter ingenting tills vi har hittat henne. Vi vet inte om hon lever eller är död, men vi måste ändå vidta alla breda sök vi kan. Eftersom vi inte vet var hon är kan vi inte utesluta någonting.

Det pågår inga aktiva sök på på svensk mark.

– Utifrån hur det här har gått till finns det ingen anledning till att tro att hon håller sig undan frivilligt. Även om vi inte kan utesluta det så antar vi att hon skulle försöka ta kontakt med oss på något sätt om hon fanns på land, om hon nu kan det, säger Mattias Sigfridsson.