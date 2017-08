Flera yazidier i Skåne har påverkats av IS grymheter – i går höll de en minnesceremoni där överlevare vittnade om brutala övergrepp. Foto: Beri Zangana

Tre år har gått sedan terrororganisationen IS intog staden Shingal i norra Irak. Foto: Beri Zangana

Den tredje augusti 2014 trodde många yazidier i staden Shingal i norra Irak skulle vara en helt vanlig dag för dem. Men i stället knackade döden på dörren. Inom loppet av en vecka hade IS intagit staden Shingal och byar runtomkring.

Flera yazidier som är bosatta i Skåne har på ett eller annat sätt påverkats av IS grymheter. Inne på Burlövs församling hölls under torsdagskvällen en minnesstund för att hedra yazidier som massavrättades av IS men även för att hjälpa och uppmärksamma de kvinnor som fortfarande hålls i fångenskap.

Minnesstunden inleddes med en tyst minut.

På filmduken visades en film – scener på brutala massavrättningar som IS begick den sommaren och inne i salen blev det känslosamt.

För 20-åriga Fareeda var det svårt att hålla inne tårarna när videon sattes i gång. I stället väcktes traumatiska minnen. När IS intog området i Shingal knackade det på dörren hemma hos Fareeda som bodde i byn Kocho. Utanför stod IS med en order: Konvertera till islam eller dö.

– Vi vägrade gå med på det, säger Fareeda.

Våldtogs och misshandlades

Resultatet kom att förändra hela Fareedas liv. Hon separerades från sin familj – och blev en av tusentals yazidiska kvinnor som tillfångatogs och blev en del av terrororganisationen IS systematiska sexslaveri.

– IS tog alla män och dödade dem på det best brutala sättet, min pappa och min bror var några av dem som blev mördade. Kvinnorna togs som sexslavar, jag var en av de kvinnor som togs till Raqqa i Syrien, säger Fareeda.

Nerför kinderna rann Fareedas tårar. Hennes historia lämnade ingen i salen oberörd.

I Raqqa blev Fareeda slagen och brutalt våldtagen av IS-anhängare. Vid flera tillfällen försökte hon begå självmord. Hon har blivit vittne till massavrättningar och våldtäkter på kvinnor och yngre flickor.

Efter fyra månader lyckades hon fly tillsammans med fem andra flickor. De tog sig till ett kurdiskt flyktingläger i norra Irak. I dag bor Fareeda i Tyskland och har återförenats med sina två överlevande bröder och sin mamma. Hon reser nu världen runt för att sprida sin historia.

– Min röst är röster från tusentals flickor som fortfarande lider i IS fångenskap, säger Fareeda.

Många yazidier i Skåne

I Sverige lever i dag många yazidier, en hel del finns i södra Sverige och blir på ett eller annat sätt påverkade av IS grymheter. Från Sverige har många unga män anslutit sig till terrororganisationen – och återvänt tillbaka.

– IS har tränat barn till framtida terrorister. Om omvärlden inte stoppar IS kommer deras handlingar spridas till resten av världen, säger Fareeda.