Hela Malmö Arena jublade när Ninjas in pyjamas vann Dreamhack Master 2016. Foto: ADELA SZNAJDER / ADELA-SZNAJDER DREAMHACK PRESSBILD

Dreamhack Masters är turneringen för några av världens absolut bästa e-sport lag. Tävlingarna lanserades 2016 i Malmö och andra upplagan gavs i Las Vegas i februari i år. Nu intar turneringen Malmö arena på nytt under fem dagar. 16 lag deltar och slåss om prispotten som ligger på 250 000 dollar, omkring två miljoner svenska kronor.

– Prispotten är väl en anledning till att vi har de 16 bästa lagen här. Men det handlar också om att vi är en av världens största arrangörer och har en lång relation till de främsta lagen. De gillar att spela när vi arrangerar helt enkelt, säger Tomas Lyckedal vice vd Dreamhack.

Dreamhack Masters streamas av hundratusentals

Under onsdagen började lagen sina uttagningsmatcher, som kan följas via strömningstjänster på nätet. På lördagen och söndagen släpps besökarna in till arenan för att se finalerna.

Men de flesta fansen följer ändå matcherna via internet.

– Visst att det är slutsålt och 10 000 personer här, men den stora publiken streamar allting på nätet. Jag tror jag hörde senast att det var 125 000 personer, berättade Linus Lindén, Kvällspostens e-sports expert förra året.

Det är andra året som Dreamhack Masters kommer till Malmö och det var också här den första upplagan tävlingen spelades förra året. Då träffade Kvällsposten svenska laget Ninjas in Pyjamas. Laget är ett av världens främsta inom Counter-Strike och vann hela turneringen 2016.

– Det är så kul vi svenskar kan ha ett sånt här evenemang. E-sporten går spikrakt uppåt! Det är bara bakåtsträvande att inte se det som en sport, sa lagets dåvarande manager Emil ”HeatoN” Christensen till Kvällsposten.

Ninjas in Pyjamas vann Dreamhack masters 2016. Foto: ADELA SZNAJDER / DREAMHACK

"Det puttrar av spel i Malmö"

Inför planeringen av tävlingen hade arrangörerna åkt runt och tittat på arenor i hela Norden, men valet föll till sist på Malmö. Tomas Lyckedal beskriver staden som en spelstad med ett stort lokalt engagemang för spel och e-sport.

– Det puttrar av spel i Malmö, det finns flera spelstudios och lokala föreningar som engagerar sig i e-sporten. Det är en bra plats att vara på och vi tror att Malmö arenas läge med nära tågförbindelser, hotell och shoppingstråk kan locka människor från hela Öresundsregionen, säger han.