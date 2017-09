Bil körde rakt in i butik

En sport- och fritidsbutik i Växjö utsattes under natten till fredag för en så kallad "smash and grab" – en bil körde rakt in i butiken.

Nästan samtidigt slog någon sönder ett fönster på ett närliggande apotek innan de kastade in fyrverkeripjäser.

Polisen utesluter inte att händelserna hänger ihop, rapporterar Sveriges Radio.