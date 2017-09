Beväpnade gärningsmän rånade bar under natten

Larmet om rånet kom in klockan 01.32 under natten. Då hade två gärningsmän tagit sig in på en bar i de centrala delarna av Hässleholm.

Den ena gärningsmannen var delvis maskerad med en rånarluva, enligt polisen.

Gärningsmännen var beväpnade med pistolliknande föremål och en hammare – och ska ha använt tillhyggen för att få med sig kontanter. Hur stor summa som rånarna kom över är inte känt.

En bar besökare blev även, enligt polisen, rånad på sin mobiltelefon och plånbok.

Bar rånad i Hässleholm

Ingen person ska ha skadat sig fysisk.

Under natten pågick sökande efter gärningsmännen, men utan framgång.

Polisen har inte gått ut med något signalement på rånarna.