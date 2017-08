Big Slap har på fem år blivit ett Mecka för housefrälsta och i år har man brassat på ordentligt för att fira jubileet. Tillsammans med vännen Ali Eftekhari grundade Eric Ebbing festivalen år 2012 och han nämner flera anledningar till varför man ska komma på just årets festival.

– Det är en gång om året, i södra Sverige och har ett engagemang av den här digniteten. Det har spenderats mycket pengar på världsartister, scenen är 80 meter bred och vi har enormt mycket konfetti och ledskärmar, säger Eric Ebbing.

Eric Ebbing ser fram emot årets festival. Foto: PEO MÖLLER/KVP

I år är det första gången man har festivalen i två dagar och arrangörerna räknar med runt 12 000 till 13 000 besökare, både fredag och lördag.

Tätt av världsstjärnor på Big Slap 2017

Under festivalens två dagar spelar en uppsjö av världskända artister som till exempel Otto Knows, Dvbbs, Steve Aoki, Afrojack, Alesso, Showtek, Hardwell och Axwell.

För dem som hoppas kunna träffa idolerna efter spelningarna är det inte en omöjlighet enligt arrangören, tidigare har bland annat Showtek och Tommy Trash vandrat runt på området.

– Det är många som rör sig ut i publikhavet när de har spelat. De vill kolla själva och ha lite kul. Förra året gick Tommy Trash runt och pratade med folk. Han var väldigt rolig för han hade hatt på sig och gick fram till folk, sträckte fram hatten och skojade om att han tiggde pengar, och så var han i själva verket en av de stora artisterna. Han var utöver det vanliga. Annars är det ofta att besökare går fram till artisterna som dricker öl och pratar med dem och tar selfies, säger Eric Ebbing.

På området kommer flera sponsorer bjuda på olika former av arrangemang och den australiska gruppen Bounce kommer dessutom uppträda.

– De kommer köra lite uppträdanden på området båda dagarna med sina atleter, vissa världsmästare, det kan bli riktigt häftigt, säger Eric Ebbing.

Glöm inte bankkortet!

Hela festivalen är kontantfri så vill man köpa mat och alkohol på området så gäller det att inte glömma bankkortet hemma.

– På området finns vår egen restaurang Hip med pastasallader, korv och hamburgare. Dessutom finns andra ställen som säljer juicer, vegansallader, kebab, falafel och vi säljer även alkohol på hela området.

Festivalen hålls på området "Tallriken" i Pildammsparken och består både av ett allmänt område och ett VIP-område. På innerområdet uppger arrangörerna att målgruppen är lite yngre medan en lite äldre generation främst håller till på VIP-området.

– Det har blivit mer och mr accepterat att du är medelålder och vill gå på housefestival. De första åren tänkte många nog att det bara var för lite yngre. nu har det blivit lite av en lekplats även för de äldre, säger Eric Ebbing.

"Kärlek, gemenskap och folkfest"

De felsta recensionerna på Big Slaps facebooksida verkar vara övervägande positiva med kommentarer som: "Easily one of the best dance festivals in Sweden, maybe even Scandinavia", "Något alla måste uppleva" och "Bästa som hänt Malmö". Några recensioner har dock uttryckt kritik mot polisens arbete på området.

– Den upplevelsen har inte jag överlag men klart att kastas någon som har bråkat ut från en nattklubb så händer det ju att de går in och ger en dålig recension. Vi är jättenöjda med samarbetet med polisen och jobbar alltid för att få ett säkert arrangemang. Det har varit en trygg och bra festival, säger Eric Ebbing.



Eric Ebbing ser själv väldigt mycket fram emot att se Axwell på scen igen.

– Axwell från Swedish House Mafia har inte varit hemma i Skåne och spelat på tio år. han har varit efterlängtad och vi har dragit i honom under många år. Alesso ska också bli häftigt att se och Showtek är ju extremt roliga att se live med kul show, säger Eric Ebbing.

Foto: TOMAS LEPRINCE

Han tycker att kärnan i festivalen är att arrangörerna satsar mycket på känslan och på att investera så mycket av de insamlade pengarna på att ge publiken mer upplevelse.

– Det är kärlek, gemenskap och folkfest, säger Eric Ebbing.

Spelschemat fredagen 15.00 Elin Beckman

16.10 Mari Ferrari

17.20 Albin Myers 18.30 Otto Knows 19.40 Dvbbs

20.50 Steve Aoki 22.30 Alesso

Spelschema lördagen 12.40 Tjuva 13.20 Juicy M 14.30 Dannic 15.40 Benny Benassi 16.50 R3hab 18.00 Afrojack 19.10 Showtek 20.50 Hardwell 22.30 Axwell