"All skolverksamhet inställd tills vidare"

Nu ställer skolan in all skolverksamhet tills vidare.

Skolans elever anordnar varje år tävlingar inför skolstarten. De olika momenten i tävlingen ger poäng och den som vid tävlingens slut har högst poäng vinner.

En av tävlingarna under torsdagen var att simma över Linneasjön.

Under eftermiddagen larmades SOS om ett drunkningstillbud. Senare under kvällen hittades en gymnasieelev död. Tonåringen tros ha fått kramp under simningen – men personal hann inte ut i tid.

Ställer in skola

Dagen efter händelsen ställdes all skolverksamhet på skolan in.

På en presskonferens berättade förvaltningschef Yvonne Strandh att beslutet gäller tills vidare.

– All skolverksamhet kommer att vara inställd tills vidare. Vårt fokus har varit och kommer att vara på att ta hand om eleverna och personalen. Därför har vi uppmanat samtliga att befinna sig på skolan om de mår dåligt.

– Företagshälsovården kommer att finnas på plats under hela helgen till stöd för personalen. Dessutom kommer vi i början på nästa vecka att informera alla elever om hur räddningsarbetet gick till samt skicka ut informationsbrev till samtliga elever på skolan angående det inträffade.

Krisgrupper tas in

Krisledningsgrupper tas in till skolan och Nybro kommun ska efter händelsen se över rutinerna kring tävlingar inför skolstarten.

– Vi kommer att se över rutinerna kring de elevaktiviteter som anordnats. Det kommer vi göra för att minimera riskerna, säger Yvonne Strandh.