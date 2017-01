Jag läser det i organisationen War on wants rapport från förra året: Mercernaries Unleashed. Orden kommer från Thomas Rothrauff, styrelseordförande för säkerhetsföretaget Trident Group Inc, och fälldes efter att några av hans anställda säkerhetsvakter på ett handelsfartyg hade skjutit utan förvarning mot ett par båtar i fartygets närhet.

Det är nämligen inte bara för pirater som internationella farvatten har blivit en modern variant av ett laglöst vilda västern.

Men även på land har säkerhetsföretagens lag börjat ta över.

I likhet med det vittnesmål som pseudonymen Axel Stål ger i sin bok så har de ofta som kunder storföretag i olje- och gruvindustrin.

De skapar sina egna lagar och förhållningssätt i länder där både säkerheten som rättsäkerheten är lika låg som möjligheterna till stora vinster är höga.

Eller i krig där demokratier inte har hög tolerans nog för döda eller sårade i sina egna led.

Den från Irakkriget så ökända säkerhetsfirman Blackwater är i dag upplöst. Det hindrar inte att grundaren, den förre Navy seal-officeren Erik Prince fortsätter att göra skumma affärer från Abu Dhabi.

Hans namn figurerar i affärer i Libyen, i Västafrika och i Sydsudan.

Blackwater - kort förklarat Den privata säkerhetsfirman Blackwater grundades 1997 av Eric Prince, tidigare befälhavare i elitstyrkan Navy SEAL.

Under Irakkriget anlitades firman flitigt av amerikanska myndigheter. Med flera hundra beväpnade elitsoldater på plats utförde Blackwater uppgifter som traditionellt har fallit på reguljära soldater.

För tjänsterna fick Blackwater statliga miljardkontrakt med både amerikanska utrikesdepartementet och underrättelseorganisationen CIA som beställare.

I september 2007 anklagades soldater från Blackwater för att ha skjutit 17 civila irakier till döds i Baghdad. Ytterligare 20 skadades vid händelsen. Företaget hävdade att dess personal hade blivit attackerade men slutsatserna i en irakisk utredning slog fast att dödandet hade varit oprovocerat.

Efteråt drogs Blackwaters Irak-tillstånd tillbaka.

Först 2015 kom domarna. En man dömdes till livstids fängelse medan tre andra dömdes till 30 års fängelse.

Efter Irakkriget bytte Blackwater namn, först till XE Services och senare till Academi.

Tiden för frilansande, äventyrslystna krigshundar är sedan länge förlagd till B-rullar djupt ned i filmkatalogerna. Idag är de privata krigsprofitörerna multinationella jättar i en av jordens mest lönsamma branscher. Marknaden för krig och konflikt, är nästan outtömlig. Enligt Institute for Economy and Peace omsätter krig 13,6 triljarder dollar per år. Eller 1876 dollar per person och år.

I krigförande länder som Syrien går drygt hälften av landets bnp till att förstöra vad som återstår av den andra halvan.

Det finns med andra ord pengar att tjäna för krigsprofitörer. Mycket pengar.

Det gäller också - på en annan nivå - på hemmafronten i tider av terrorism.

I Frankrike lyckades ett företag som Securitas inte med att motsvara efterfrågan på väktare efter terrorattentaten 2015. Aktiekursen gick som tåget.

Bland de regelrätta säkerhetsbolagen som springer runt med skarpladdade vapen, anställer världsledande G4S över 600 000 personer – fler än de flesta arméer.

Men den internationella rätten sackar efter.

Det är i dag oerhört svårt att ställa Axel Ståls uppdragsgivare inför deras ansvar som privata säkerhetsföretag.

Naturligtvis finns det sedan 2013 en tjusig branschorganisation (ICoC) som ska hjälpa sina medlemmar att upprätthålla någon form av moralisk ribba i utövningen av våld mot pengar. Sverige var för övrigt med och grundade IcoC.

Men deras kritiker menar att branschorganisationen helt saknar möjligheter och vilja att sanktionera medlemmar som begår brott mot stadgarna.

I ett land som Irak kommer det att finnas en marknad för Axel Stål och kompani för lång tid framöver – speciellt efter att de mot IS krigförande nationerna har dragit hem sina styrkor.

Då lär bara oljan och våldet finnas kvar. Och därmed de privata säkerhetsföretagen.

De som aldrig behöver räkna antalet skadade.