Protesterna mot Trump dyker upp i snart sagt varje gathörn i New York. Foto: Shutterstock

I skyltfönstret till Strand Bookstore i New Yorks East Village hänger en affisch. Jag stannar till och läser "Dagens dubbeltänk", som exponerar Donald Trumps alternativa fakta, eller med ett annat ord: lögner.

Vinterovädret slår till mot New York samma dag vi landar, det blåser hårt, hundratals flyg är inställda och när vi får landningstillstånd kränger flygplanet så att passagerare skriker och kräks. Efteråt tycker kabinpersonalen att piloten bör ha en applåd för att han fick ned oss levande.

Vinterstormen Niko… som om det inte räckte med de politiska stormarna, de kraftiga högerpopulistiska vindar som välter folkrätten med rötterna.

Jag hittar en begagnad utgåva av Donald Trumps bok "How to get rich" i den 90-åriga bokhandel där bland andra Patti Smith och Tom Verlaine har jobbat. När jag bläddrar i den får jag veta att Trump tycker att det är en förfärlig vana att skaka hand.

Den blivande presidenten skriver: "Så ofta ser jag någon med en svår förkylning eller influensa som kommer fram till mig och säger: "Mister Trump, jag vill skaka hand med er". Det är ett vetenskapligt faktum att så sprids bakterier. Jag önskar att vi kunde följa den japanska seden att buga i stället".

Jag betalar de sju dollar boken kostar. Vid kassan säljer Strand Book Store gummihänder som de kallar "Trumphänder (naturlig storlek)", vilket betyder jättesmå.

Bokaffären säljer "Trumphänder". Foto: Lars Lindström

Senare samma dag ser jag Trump skaka hand med Shinzo Abe så länge att den japanske premiärministern gör en totalt uppgiven min efteråt.

Uttrycket "dubbeltänk", som Strand använder i sin Trumpanalys i skyltfönstret, kommer från George Orwells roman "1984" och betyder att ha två helt motsatta övertygelser om någonting och tro att båda är sanna.

"Dagens dubbeltänk" i skyltfönstret. Foto: Lars Lindström

Under en promenad längs The High Line, vandringsstråket på hustaken i Meatpacking district, lyser ett anslag upp en husvägg. Där står: "Donald, make America psycho again". Vissa i kongressen menar att presidentens mentala hälsa bör undersökas.

På Moma, moderna museet på 53:e gatan, har en Picasso-tavla bytts ut mot en fantasieggande, modernistisk oljemålning från 1964 kallad "The Mosque", målad av Ibrahim El-Salahi från Sudan. Moma har hängt undan flera mästerverk av Picasso, Matisse och Picabia och ersatt med konstnärer från de sju muslimska länder som omfattas av president Trumps – av domstol stoppade – inreseförbud.

Edvard Munchs målning "Stormen". Foto: Lars Lindström

Det är ett enkelt men imponerande stöd för välkomnande och frihet, ideal "som är så vitala för både detta museum och för USA", som det står intill varje av dessa konstverk. Jag ryser.När jag senare studerar norrmannen Edvard Munchs målning "Stormen" ser jag något självklart i de sex figurerna som står och håller för öronen i snålblåsten: Trump och hans kabinett vill inte lyssna på ljudet av människors lika värde.

Utanför en coffee shop nära Union square: en skylt med två pilar och orden "Brunch" och "Trump". Brunchpilen pekar in i lokalen, Trumppilen pekar ut på gatan. Också ett sorts motstånd.

Vid Rockefeller Plaza kör Alec Baldwin och "Saturday night live" skiten ur presidenten varje lördag kväll. En timme innan sändning twittrar USA:s president "I'm not watching!".

Alla vet att nu ljuger han igen.