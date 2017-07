Är IS-ledaren död – eller är han inte?

Under de senaste dygnen har det kommit motstridiga uppgifter om al-Baghdadis öde – och terrorsekten IS vägrar dementera eller bekräfta uppgiften.

Terrornätverket IS har sin egen mediestrategi.

– Islamiska Staten följer inte samma princip om att bekräfta eller dementera som irakiska medier, svarar en aktivist i en av IS propagandakanaler när Expressen ställer frågan om al-Baghdadis öde.

Den irakiska tv-kanalen al-Sumaria rapporterade under tisdagen att Abu Bakr al-Baghdadi är död. Bara ett dygn efter att landets premiärminister förklarat Mosul befriat från IS.

På morgonen uppgav al-Sumaria att källor i provinsen Diyala bekräftade uppgiften om al-Baghdadis död. Senare på dagen hänvade man till källor i provinsen Ninawa. Enligt tv-kanalen gick IS i båda provinserna ut med ett kort pressmeddelande och varnade för ”interna splittringar”.

Senare på dagen bekräftade Syriska Människorättsobservatoriet SOHR uppgiften om al-Baghdadis död och hänvisade till IS-källor.

Så hur är det då – är al-Baghdadi död?

Sista veckan i juni gick Ryssland ut med nyheten om att al-Baghdadi dödats i flygräder mot mål i Raqqa i slutet av maj. Man visade satellitbilder på ett stort område – stadsdel i Raqqa som bombats till grunden. IS har inte kommenterat uppgiften.

Men enligt uppgifter till Expressen från en avhoppad IS-ledare i Raqqa lever al-Baghdadi. Enligt Expressens källa flyttades al-Baghdadi från Raqqa till syriska staden al-Mayadin efter hot om att USA skulle bomba dammen i Raqqa. Detta ska ha skett långt före de ryska attackerna 28 maj.

Terrorsekten IS brukar avvakta några dagar innan de bekräftar när dess ledare dödas

Det är inte första gången det sprids motstridiga uppgifter om al-Baghdadis öde. Redan 2014 spekulerades vilt om att al-Baghdadi dödades i irakiska flygräder mot mål i Irak. Ingen kunde bevisa att det var sant. Amerikanerna tvivlade på uppgiften som senare togs tillbaka.

Abu Bakr al-Baghdadi vid en ceremoni i en moskeå i Irak 2014. Foto: UNCREDITED / AP TT NYHETSBYRÅN

Terrorsekten IS brukar avvakta några dagar innan de bekräftar när dess ledare dödas, men ibland går det snabbare.

Den 30 augusti 2016 bekräftade IS att talespersonen Abu Mohammad al-Adnani dödats i Syrien. För att undvika spekulationer bekräftades uppgiften genast.

En annan känd IS ledare är Abu Omar al-Shishani som var befälhavare över utländska krigare, inklusive svenskar. Under 2014 förklarades han död 4 gångar av medier som styrs av motståndare till IS. Senare dök han upp igen på ett privat Twitterkonto – och visade sig leva. I mars 2016 kom uppgifter från syriska människorättsobservatoriet SOHR att al-Shishani var ”klinisk död”, alltså samma aktör som nu hävdar att al-Baghdadi dödats. Den 13 juli 2016 bekräftade IS att al-Shishani var död.

Expressen har varit i kontakt med en IS-aktivist som ansvarar för nätverkets konton i sociala medier och ställt frågor om al-Baghdadis död.

– Det är uppgifter som irakiska medier publicerade, och hänvisade till franska nyhetsbyrån. Nyhetsbyrån dementerade uppgiften och bad irakiska medier om att ta tillbaka det, svarar aktivisten.‬

Men har IS tillbakavisat uppgiften? ‬

– Islamiska Staten följer inte samma princip om att bekräfta eller dementera som irakiska medier, svarar aktivisten kort. ‬

Det stämmer. IS följer principen att inte dementera eller bekräfta känsliga uppgifter. När det gäller al-Baghdadis öde anses han vara vid liv så länge inte IS bekräftar hans död – eller tills man har ett lik.

