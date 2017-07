Mest gripande var Daniels tårar för kärleken till Victoria

Och visst, jag älskade promenadsekvenserna ute på Haga där Victoria glatt morsade på förbipasserande förvånande flanörer. Själv har jag promenerat med min hund runt Haga slott många gånger också, men tyvärr utan att få en skymt av varken kronprinsessan eller barnen.

Det som störde mig i kvällens intervju var att det som kronprinsessan sa var så förutsägbart, om prestationsångesten, om dyslexin, om kronprinsessrollen.

Då måste jag säga att Ebba von Sydows intervju för TV4 häromveckan var bättre. Såg ni den? Så fantastiskt befriande, särskilt i slutscenen, när Victoria brister ut i ett gapskratt, ja, hon skrattar så tårarna rinner och kan inte hejda sig, det blir bara värre och värre för varje sekund. Ebba von Sydow försöker rädda upp situationen och omformulera en fråga, men det hjälper inte. Victoria skrattar så hon kiknar.

Härligt! Så här vill vi se vår kronprinsessa.

Mest gripande i Elfsbergs intervju i kvällens program är förstås när prins Daniel faller i gråt när han pratar om sin fantastiska fru.

Claes Elfsberg frågar Daniel vad det är som gör Victoria till en så speciell person.

Rösten stockar sig, tårarna kommer och Daniel säger:

– Vi pratar om min hustru. Det här blir ”too much” för mig.

(Har ni tänkt på att han ofta använder engelska uttryck när han blir rörd? När lilla Estelle föddes sa han: "Mina känslor är all over the place".)

– Hon är unik som människa, fortsätter Daniel om sin fru.

– Jag önskar bara att hon kunde vara lite snällare mot sig själv och acceptera att det ibland inte går som man vill.

Tårar är alltid bra på tv – i allt ifrån "Sveriges mästerkock" till "Bonde söker fru". Och Daniels tårar var garanterat äkta.

Precis på slutet i "Hennes kungliga vänlighet" säger kronprinsessan Victoria något jag hajar till inför. Hon pratar om sina "basic" möten med vanliga människor. Och Daniel berättar en fantastisk historia om hur Victoria vid ett tillfälle försökte få honom bjuda hem en städare att fira julafton med familjen!

Sånt här är spännande! Hur blev det med städaren? Han fick tydligen annat för sig till sist och kom aldrig till julfirandet.

Men tänk er om vårt prinspar gör om det?

Både Victoria och Daniel vill ju att barnen ska växa upp och få förståelse för det vanliga Sverige, för vanliga människor. De tar med Estelle på både pizzerior och hamburgerställen i Stockholm. Daniel åker tunnelbana med henne.

Och kanske blir det i framtiden julfirande eller bara enklare söndagsmiddagar på Haga tillsammans med människor i vårt land, som har det betydligt sämre ställt.

Tanken svindlar. Ett kungahus i förändring.