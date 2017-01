Det dröjde bara en och halv timme tills Centern torpederade utspelet. Annie Lööf vill inte ”slänga ut Sverige i politisk osäkerhet och politisk cirkus”. Hon sa också nej till att bilda regering med aktivt stöd av SD. Det var nog i och för sig ett diskutabelt citat. Något aktivt stöd pläderade inte Anna Kinberg Batra för. Hon lät snarast som att det nu är dags att acceptera det passiva stöd SD kan ge.

För Centern och Liberalerna är vägvalet väntat, men knappast oproblematiskt. Om Annie Lööf hade sagt ja, skulle det rimligen ha stärkt M-ledarens auktoritet och opinionssiffror. AKB skulle ha framstått som en starkare oppositionsledare än hon hittills gjort. Det hade Annie Lööf som är inne i framgångsspiral inget intresse av att bidra till. Dessutom fanns risken att det passiva stödet för Alliansbudgeten senare skulle ersättas av krav på ett mer aktivt stöd. Alliansen har ju färre mandat än de rödgröna. I ett sånt läge skulle politisk utpressning vara ytterst frestande för Jimmie Åkesson.

Men det finns också nackdelar för C och förmodligen också L att säga nej. Dels kommer en och annan borgerlig väljare tycka att de betett sig illojalt mot Alliansen dels avstår de från automatiska sakpolitiska fördelar. Den rödgröna regeringen planerar ny flyg- och lastbilsskatt. Annie Lööf avskyr båda. Men eftersom S, V och MP kommer att bädda in dessa förslag i det skyddande budgethöljet kommer de att gå igenom, som budgetlagen är konstruerad. Det skulle också ha varit betydligt enklare att ge polis och försvar ytterligare pengar. Ovanpå det avstår Lööf från ännu en fördel. Det är just nu guldläge för en regering. Högkonjunktur och kanonbra statsfinanser.

Anna Kinberg Batra skickade ett besked per sms sent i går kväll till Annie Lööf och rimligen också till övriga Alliansledare om dagens utspel. Då visste hon ju uppenbart att hon inte kunde tala för hela alliansen. Ändå valde hon det egna utspelet. Förklaringen behöver man nog inte vara någon Einstein för att hitta. M-ledaren är uppenbarligen under hård intern press. Hennes opinionssiffror har med något undantag, försvagats senaste halvåret. Inte sällan är de till och med något sämre än valresultatet 2014. Därför är hon piskad att försöka framstå som en tuffare partiledare än hittills. Det syntes redan i jultalet, då hon krävde rikspolischefens avgång. Det visade sig nyligen också i krav på högre försvarsanslag.

Frågan är nu hur dagens på sitt sätt misslyckade utspel fungerar. Ska det försvaga henne ytterligare eller stärka henne, eftersom hon trots allt försökte vara tuffare? Och hur reagerar borgerliga väljare på Annie Lööfs nej? Risken för henne är att misstrogna Alliansväljare misstänker att hon och kanske Jan Björklund vill hålla dörren öppen för att i stället krypa upp i Stefan Löfvens famn.