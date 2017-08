Våldsamheter bröt ut under vit makt-mötet i Charlottesville förra veckan. Foto: ALBIN LOHR-JONES / POLARIS POLARIS IMAGES

När man läser alla reaktioner från veckan och lyssnar på olika talkshows i amerikansk tv uttrycker många en förundran över hur i hela världen man hamnade där man nu är, med en president som implicit ger sitt stöd till ultranationalister och rasister? Många förklarar därtill lite uppfodrande och anklagande att väljarna som röstade på Trump inte tänkte sig för och ”se nu hur illa det gått”.

Men alla de som röstade på Trump fick precis det de röstade för. Han dolde inte något under sina kampanjmöten eller olika utspel på Twitter och i intervjuer. Ibland var han mer hyfsad och slipad i kanterna än andra gånger, men vid ett oräkneligt antal tillfällen använde han en hätsk och dömande retorik mot både kvinnor, personer med funktionsnedsättningar, minoriteter och muslimer. Han delade ständigt upp människor i ensidiga kategorier och kastade ur sig det ena helt falska påståendet efter det andra om vilka dessa människor (som grupp) var. Ingen kan ha undgått något av detta.

Men inte någonstans har jag de senaste dagarna hört att någon utkrävt ansvar från det övriga politiska etablissemanget för den här utvecklingen. De politiker som inte hade mod, integritet eller civilkurage nog att på allvar sätta ner foten under Trumps kampanj verkar plötsligt förvånade och utan ansvar. Och de verkar komma undan med det? Varför ställs inte några frågor om deras ansvar för utvecklingen? I stället för att agera kraftfullt mot alla avarter som blottades i Trumpkampanjen böjde de allra flesta ner sina huvuden och gav sitt stilla medgivande till att partiet valde en kandidat som under hela kampanjen gjort utspel som inte hör hemma i ett anständigt samhälle. Och de som hade haft några invändningar under kampanjen ställde sina tjänster till förfogande för Trump så fort det stod klar att han vunnit. Detta om något visar hur makt korrumperar och hur långt inne moralen sitter på dem som vill vinna sina distrikt eller på annat sätt vara där makten är.

Alla Donald Trumps anhängare är inte rasister, men många av dem är ute på grumligt vatten och sympatiserar med delar av den problembeskrivning över vad som gått fel i samhället som de här grupperna står för. Och deras uppfattningar har inte blivit oemotsagda de senaste åren, utan snarare har det getts mycket utrymme för olika ljusskygga element att tämligen oemotsagda lufta värderingar som hör hemma i historien. Jag vet inte hur många gånger jag exempelvis suttit i en bil på amerikanska motorvägar och lyssnat på konservativa radiokanaler där radiovärden och de som ringt in hävt ur sig det ena mer häpnadsväckande efter det andra och eldat varandras ilska mot något utpekat hot. Jag minns också särskilt ett samtal på en damtoalett vid ansedda lobbygruppen American Enterprice Institute där några vita överklassdamer vädrade sin avsky över Obama med ord som ingen anständig människa använder. Må hända uppmuntrades inte alla de idéer som så högljutt kunnat ventileras under senare år av politiker, men de har sannerligen inte kraftfullt motarbetat denna utveckling heller.

Det blir också lite bakvänt att nu lyfta och minnas Obamas vackra och enande tal efter andra händelser som inbegrep rasfrågorna (jag ser dem i en strid ström i sociala medieströmmar). Visst var Obama väsensskild från Trump och visst hade han ett helt annat budskap och sa saker som behövde sägas. Men han duckade också på många sätt ifrån att lyfta rasfrågan till en ny politisk nivå (som många förväntat sig) och från att försöka göra upp med ett system som innefattar rasistiska strukturer både i människors medvetande och olika samhälleliga institutioner. Och det är inte med vackra tal man skapar verklig förändring.

Rasismen har inte kommit till ytan genom Donald Trump. Att han ger den luft under vingarna är förfärligt, men låt inte alla övriga som bär skulden till utvecklingen nu få gömma sig genom att bara rikta ljuset mot Trump.