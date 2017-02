Det var the Clash som sjöng "I'm so bored with the USA" på 70-talet. Så uttråkad var jag knappast på den tiden. USA var mitt drömland, och under många resor dit har jag plöjt ner stora delar av mina sparpengar i landet, inte minst på en tre veckor lång resa till Hawaii till 25-åriga bröllopsdagen.

Den höll förresten på att gå i stöpet. När vi landade i Chicago där vi skulle byta plan, blev jag kvarhållen av barska män i passkontrollen. Jag hade visserligen ett femårigt visum till landet, som jag fått efter en enorm byråkrati, där bland annat ett personbevis som innehöll uppgifter om mina föräldrar som jag aldrig sett förut, hade lämnats in.

När jag frågade varför det inte gällde, fick jag svaret: "Det är vi som ställer frågorna här". Jag fick en lapp med texten "NONCOMPLIANT" med stora bokstäver, vilket mitt översättningsprogram säger betyder "uppfyller inte kraven".

Jag kom in till slut, men har inte varit tillbaka sen dess. "Uppfyller inte kraven"? Nähä.

Nu har ett tidigare brutalt system skruvats åt ytterligare. Jag antar att ni som har Teheran som födelseort i passet inte är särskilt sugna på en solvecka i Florida. Man är ganska liten när man blir behandlad med hårdhandskarna vid en harmlös semesterresa.

Men det är egentligen inte det här som fått mig att bli less på USA. Det är snarare insikten, vid Trumps valseger: "vet jag inte egentligen detta?".

När filmen "Easy Rider" slog ner som en bomb på Folkets Hus-biografen i Fritsla var jag 14 år gammal och tyckte att allt amerikanskt var spännande. Men det är faktiskt så att hemska, reaktionära sydstatare brutalt mördar filmens huvudpersoner.

George, som spelas av Jack Nicholson, säger: "Det här brukade vara ett jävla bra land. Jag kan inte fatta vad som har gått fel".

Inget nytt under solen, alltså. Strax före filmens premiär hade den nyvalde presidenten Richard Nixon installerats, och min idol Robert Kennedy mördats. Varför älskade jag egentligen det landet?

Knappast för Ronald Reagans skull, eller far och son Bush. Den glimrande bilden vi utsocknes haft av USA har varit önsketänkande, och sanningen har varit en annan hela tiden. Epoken Trump är bara en fortsättning.

Han vann ju valet, han hänger ihop med sina väljare, med landet han nu ska styra.

Jag är så trött på USA. Varför ska jag fortsätta lägga kärlek och pengar på ett land som inte verkar vilja ha med mig att göra?

Jag kanske inte säger upp bekantskapen för evigt, men jag tar timeout från USA. Jag skrotar nästa drömsemester i USA, planeringen av bilresan längs Mexikanska golfen i Texas och månaden i ett hyrt hus i Montauk. Trump kan säkert få hjulen att snurra genom att amerikaner gör saker tillsammans med andra amerikaner.

Vi andra kan ju åka till Tyskland i stället. Det är dags att sluta med den enfaldiga synen på dagens tyskar som "nazister" enbart baserat på deras nationalitet. Det är ju Angela Merkel som nu framstår som den fria världens ledare. Och den tysk som är född precis efter andra världskriget är 71 år gammal.

Faktum är att de senaste gångerna jag varit i Tyskland har jag haft så fruktansvärt roligt. Folk är trevliga, älskar svenskar, öl och vin är bäst i världen, det finns massor att se och uppleva. Man åker av färjan i Puttgarden utan en enda nazist, förlåt, amerikansk passkontrollant, i sikte.

I USA har det hänt att jag förklarat ett amerikanskt kulturellt fenomen för amerikanska vänner som inte har en aning. Medan jag av en slump råkar stå på Marktplatz i Düsseldorf 11 november klockan 11.11 och inte fattar någonting när Hoppeditz vaknar.

Dags att vidga sina kulturella ramar. Släpp fixeringen vid USA, och låt amerikanerna lösa sina egna problem, innanför sina stängda gränser.