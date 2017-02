Det måste bli svårare att ljuga om sin identitet

– Asylprövningen kan inte som övrig tillståndsprövning ställa krav på styrkt identitet. Kravet är därför bara sannolik identitet. Detta medför att personer som saknar verifierade identitetshandlingar kan få uppehållstillstånd om de gör sannolikt att de har ett skyddsskäl. Vi tillämpar beviskravet sannolikt, enligt internationella bestämmelser, vilket i stort innebär att personen inte måste visa upp någon handling om personens berättelse gör att det är sannolikt att han är medborgare i ett visst land, säger Iréne Sokolow, pressekreterare på Migrationsverket.

I internationella termer anges detta beviskrav med: "If the applicant gives a credible accountedge he should be given benefit of the doubt for the part of the claim that he cannot prove".