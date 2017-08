Fartsyndarna

Ett jätteproblem enligt polisen som genomför en stor satsning med fartkontroller på vägarna runt hela landet denna vecka. Poliser är bekymrade över att det är "normalt" att köra snabbare än tillåtet, inte minst på motorvägar som E6. "Skulle medelhastigheten minska med 1 km/h hade 15 liv sparats varje år", skriver man bland annat i på sin hemsida.

Ouppmärksamma bilister

Trafikintensiteten är extra hög på E6 under sommaren. Turister och semesterfirare gör trycket extra hårt under sommarmånaderna. Bilarna är då ofta fullastade med både människor och packning, vilket ökar risken för att föraren tappar såväl sikt som koncentration. Telefoner, musik och samtal är också riskfaktorer i de höga farter som råder på E6, varnar poliser.

Stressade förare

Sommartid innebär att risken för att hamna i bilköer är större än annars. Dels på grund av den ökade trafiken, dels på grund av att sommar är högsäsong för vägarbete. När trafikanter drabbas av köer och har tider att passa är det lätt att tappa lugnet. En stressad bilist är en dålig bilist och utsätter andra för fara. Polisernas kanske viktigaste råd är att alltid hålla avstånd till framförvarande bil, då minskar risken för olyckor drastiskt.

Drograttfylleristerna

Alltför många rattfyllerister (påverkade av alkohol och/eller droger samt mediciner) kör runt på vägarna och särskilt farligt är det när de ger sig ut i höga farter på en motorväg som E6. Drogpåverkade förare som kör i vansinnesfarter rapporterar vi och andra medier om relativt ofta. Under en kort period förra året när man satsade på kontroll av förare på E6:an noterades 39 olika drograttfyllor. Det är alltså stor risk att du har en drograttfull förare nära dig om du färdas en längre sträcka på E6.

Motorcyklisterna

Under sommaren tar mc-förarna fram sina fordon och trycker på gasen. Många som framför mc:n gör det på ett riskfyllt sätt, mc-förare är överrepresenterade i olycksstatstiken. Men de utsätter inte bara sig själva för fara. Polis pekar på att mc-förare ofta gör farliga omkörningar och många gånger tar sig fram på mindre bra sätt när det är köbildning. Denna sommar verkar antalet svåra mc-relaterade olyckor dock vara något färre än normalt på E6.

Husbils– och lastbilstjuvarna

Hittills under sommaren har polisens ökade kontroller på rastplatserna gjort att denna kriminalitet minskat mycket kraftigt längs E6. Risken finns ändå att råka ut för tjuvar som oftast passar på och slår till när föraren sover.

Dieseltjuvarna

Dieseltjuvarna ger sig på lastbilar som står parkerade på rastplatser och entreprenadmaskiner som lämnas vid vägkanten vid arbetsdagens slut. Här finns två typer av kriminella: de mer organiserade ligorna som stjäl och säljer vidare, dels småtjuvar som stjäl för att använda bränslet till det egna fordonet.

Vägpiraterna

Vägpiraterna har spridit skräck längs E6 under ett antal år. Deras metoder är lika fräcka som de är många. Ett av deras knep är att kliva rätt ut på E6:an och få bilisten att köra in och ställa sig vid vägkanten, ibland är man organiserade med flera fordon och ringar in ett offer i fart för att få det att stanna. De senaste månaderna har dock inga Vägpirater varit synliga i Västsverige, såvitt polisen känner till.

Parkerade lastbilarna

Lastbilschaufförer parkerar sitt fordon i vägkanten eller vid på- och avfarterna till E6, bland annat i Saltsjöbacka utanför Kungsbacka. Detta har lett till ett antal olyckor på E6, varför en satsning från polisen gjorts. Trafikverket har satt upp tydligare förbudsskyltar och problemet är mindre i dag än för ett år sedan.

KÄLLOR: Polisen.se och intervjuer med poliser.