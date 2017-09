Två fronter av regnoväder befinner sig över Sverige just nu. Från Finland drar ett regnområde in över mellersta Norrland och in över fjällen. Regnet kommer att dra sakta mot norra Norrland framåt kvällen.

Det drar även in regn från Danmark som rör sig in över Götaland. Under fredagskvällen förstärks regnet och det blir kraftigare inslag främst över norra Bohuskusten.

Risk för åska

På lördag blir det ostadigt väder i stort sett hela landet. I Götaland och Svealand kommer det röra sig om skurar.

– Det skulle kunna bli åska, främst på Västkusten, säger Johan Groth.

Lite varmare luft drar in över Götaland och Svealand under lördagen och temperaturen kan nå upp till 18 grader.

LÄS OCKSÅ: Efter skyfallet: Över 100 larm om översvämningar

– Det finns chans att solen tittar fram på Västkusten, men annars är det molnen som dominerar i hela landet.

"Kan vara ganska kraftigt regn

Redan lördag kväll ser det ut att det kommer in en lågtrycksbildning som drar in mot södra Götaland från Danmark. Under natten blir det mer ett sammanhängande regn över södra Götaland som sprider sig uppåt under natten över norra Götaland och Svealand.

– På söndag morgon finns det en del solchanser, främst i nästan hela Götaland. Sen blir det snabbt molnbildning. Molnen kommer dominera på dagen och det blir nya regnskurar.

Det är fortfarande ljummen luft med temperaturer upp mot 18 grader.

Under söndagen kommer regnvädret även att ha dragit in över Norrland.

– Hela Norrland får mulet och regn. Det kan vara ganska kraftigt regn, säger Johan Groth.