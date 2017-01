Manifestationen "Samling för demokrati" har genomförts varje år sedan 2000 och hålls alltid 27 januari på den internationella dagen minnesdagen av Förintelsens offer.

Manifestationen arrangeras av Länsstyrelsen tillsammans med riksdagspartierna och Göteborgs judiska församling för att hedra förintelsens offer.

Men i årets ceremoni saknas ett av partierna – nämligen vänsterpartiet, vilket Göteborgs-Posten var först med att rapportera.

I ett pressmeddelande skriver Vänsterpartiet i Göteborg att anledningen till deras bortavarande ligger i att återskapa legitimiteten för minnesdagen.

– Det kan vi bara göra tillsammans med partier och organisationer som står upp för människors lika värde och står upp mot främlingsfientlighet, säger Adriana Aires, distriktsordförande i Vänsterpartiet, i pressmeddelandet.

Anledningen är SD

I pressmeddelandet går att läsa:

"När Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen bjöds de in till att delta i arrangemanget. Vänsterpartiet var och är mycket skeptiska till att ett rasistiskt parti bjuds in till en samling mot nazism och rasism och för demokrati."

Vidare säger Adriana Aires:

– Vi har länge haft delade känslor till Samling för demokrati. Minnesdagen är viktig att uppmärksamma, men inte på vilket sätt som helst. För oss är det viktigt att det är demokratiska krafter som står upp mot främlingsfientlighet som är arrangörer.

"Det låter ofattbart"

Jörgen Fogelklou, distriktsordförande i Sverigedemokraterna säger till GP att det är självklart för partiet att delta vid manifestationen. När han får höra att Sverigedemokraternas deltagande är anledningen till Vänsterpartiets avhopp blir han förvånad:

– För mig låter det ofattbart. Jag hade hört att de inte skulle vara med, men att det var på grund av oss visste jag inte. Jag tycker det är rent trams, säger Fogelklou till Göteborgs-Posten.

Anordnar en egen manifestation

Vänsterpartiet kommer anordna en ljusmanifestation där bland annat barnläkaren Henry Ascher, son till judiska flyktingar från Förintelsen, kommer tala.