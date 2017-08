Det går varken att ta sig in eller ut till Lunedets camping. Foto: Läsarbild

Ett häftigt regnoväder har slagit klorna i stora delar av Sverige och på flera håll kämpar räddningstjänsten mot vattenmassorna. Flera vägar har även stängts av då de är helt översvämmade.

Camilla Hammarbäck anade att campingen i Lunedet som hon driver hade drabbats hårt av regnet. Därför åkte hon dit tidigt på morgonen och mycket riktigt hade det samlats stora regnmängder på sina ställen.

– Man kan varken ta sig in eller ut, säger Camilla Hammarbäck. Foto: Läsarbild

Vägen helt översvämmad

Camilla tog upp sin mobiltelefon och filmade den översvämmade vägen.

– Vi lyckades komma in innan man stängde av vägen för att titta till tälten som vi har över restaurangen och caféet.

Tältet hade kollapsat som stod över uteserveringen hade kollapsat men pergolan som de också har stod fortfarande upp.

– Den fick vi ställa oss och ösa vatten ur.

En liten insjö har bildats vid Lunedets camping. Foto: Läsarbild

Regnet fortsätter falla

Camilla kunde ta sig hem tack vare en väldigt liten grusväg men campinggästerna som skulle checka ut under dagen får vackert vänta på att vattnet ska rinna undan innan de kan ta sig därifrån.

– Man kan varken ta sig in eller ut. Det finns en hel del vatten på många campingplatser och dikena är överfulla, säger Camilla Hammarbäck.

Regnet har kommit främst under gårdagskvällen och under natten. Enligt Camilla har det under förmiddagen varit uppehåll men precis innan vi lägger på luren säger hon:

– Nu hör jag hur det börjar ösregna igen.