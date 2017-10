Vackra synen som mötte polisen efter nazistkaoset

Polisen hyllas för sitt agerande under NMR-demonstrationen. Foto: Nora Lorek

Polisen hyllas för sitt agerande under NMR-demonstrationen. Foto: Nora Lorek

Polisen har hyllats för sin insats under helgens demonstrationer i Göteborg.

Sms och glada tillrop.

Hyllningar och blommor.

Polisen har fått stor uppskattning för sitt agerande under nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg i lördags. När poliserna i Göteborg city kom in på jobbet på måndagsmorgonen möttes de av vackra buketter som allmänheten lämnat in.

LÄS MER: Anders Ygeman: "Polisen gjorde ett bra jobb"

"Efter lördagens insats kring demonstrationerna har vi mottagit blommor och meddelanden från flera av er där ni uttrycker uppskattning över hur vi hanterade händelsen. Det känns väldigt bra och vi är tacksamma över det stöd vi får från er!", skriver lokalpolisområdeschefen Anders Börjesson på polisens Facebooksida.

"

Anders Börjesson, lokalpolisområdeschef i polisområde Storgöteborg. Foto: PRIVAT

Har hyllats av Löfven

Statsministern Stefan Löfven har tidigare uttalat sig över polisens insats.

"Jag är stolt över polisens arbete i Göteborg i dag. Tillsammans med tusentals beslutsamma medborgare drogs en tydlig gräns mot nazisterna. Polisen klarade samtidigt att hålla isär nazister och våldsamma motdemonstranter", har han skrivit på Facebook, och fått medhåll av så väl rikspolischef Dan Eliasson som justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

LÄS MER: Polischefens önskan efter demonstrationen

"Polisen har haft en svår uppgift, men man har varit väl förberedd, rätt utrustad och tillräckligt bemannad. Poliserna har genomfört sitt svåra arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt. Svensk polis gör mig stolt i dag", har Morgan Johansson skrivit på Facebook.