Det finns tre typer av jakt på varg. Licensjakt är den typ av jakt som beslutas av myndighet för att hålla populationen på den nivå man vill ha. Skyddsjakt beslutas i särskilda fall, till exempel om en specifik varg upprepade gånger går till attack i fårhagar. Dessa två jakter är noga reglerade. Den tredje typen av jakt är den illegala. Här finns inga uppgifter och åsikterna går brett isär på hur många vargar som skjuts illegalt.

Licensjakten

Så här har det sett ut de senaste åren.

2010

Licensjakt: Naturvårdsverket beslutade i slutet av 2009 om licensjakt efter 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebros län. Totalt fälldes 28 vargar (9 i Värmland, 9 i Dalarna samt 3 i vardera av övriga län).

Skyddsjakter: Under 2010/2011 sköts 8 vargar under beslutade skyddsjakter samt 2 med stöd av § 28 (ägare av tamboskap eller ren får under vissa omständigheter skjuta för att skydda sina djur).

2011

Licensjakt: Naturvårdsverket beslutade om jakt efter 20 vargar under 2011. Totalt 19 vargar fälldes, fördelat över samma 5 län som året innan. Även Västmanland fick skjuta 1 varg, men den fälldes inte.

Skyddsjakter: Under 2011/2012 sköts 12 vid beslutade skyddsjakter samt 3 med stöd av § 28.

2012-2014

Licensjakter: Vargjakterna under 2012-2014 genomfördes aldrig som en följd av påtryckningar från EU-kommissionen (2012) samt överklaganden och rättsprocesser (2013-2014). 3 vargar fälldes under 2013 innan jakten stoppades.

Skyddsjakter: Under 2012/2013 sköts 22 vargar genom någon form av lovlig jakt (varav 3 under licensjakten som stoppades). Under 2013/2014 sköts 18 vargar genom någon form av lovlig jakt.

2015

Licensjakt: Under 2015 hade rätten att besluta om jakt efter varg delegerats från Naturvårdsverket till Länsstyrelserna. Beslut fattades då av Dalarnas, Värmlands och Örebros Länsstyrelser om jakt efter totalt 44 vargar. Samtliga vargar fälldes även om överklaganden och rättsprocesser gjorde att jakten drog ut på tiden.

Skyddsjakter: Under vintern 2014/2015 sköts 14 vargar vid beslutade skyddsjakter samt 7 med stöd av § 28.

Ovanstående siffror har vi fått från Jägarnas riksförbund. Respektive jaktår är från 1 juli till sista juni. Tillkommer gör den illegala jakten av varg.