Tanja var nära att träffas av blixten

Över 1 300 gånger har blixten slagit ner i Västsverige under onsdagen, skriver Göteborgs-Posten. Bilden är en genrebild. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Under onsdagen har blixten slagit ner över 1 300 gånger i Västsverige. Tanja Blomgren var under onsdagseftermiddagen ute på sin veranda i huset intill Rammsjön, öster om Borås, skriver Göteborgs-Posten.

Hon stod ute och rensade en tomatplanta när blixten slog ner i hennes veranda. En kontakt på verandan flög ut ur uttaget, knappt en meter från Tanja, och rakt in karmen på ett fönster. Glasrutan i fönstret krossas.

– Jag blev väldigt skrämd och skärrad. Jag stod mellan kontakten och fönsterkarmen. Det var en halv meter från mitt huvud ungefär. Hade den träffat mig vet jag inte vad jag hade varit.

Eluttag brann upp

Elledningen började brinna och Tanja sprang för att hämta trädgårdsslangen för att släcka det som brann.

Även inne i vardagsrummet flög kontakter ut ur uttagen.

– En av kontakterna har brunnit upp. Den var helt svart. Vid den andra har tapeten gått sönder runt om kontakten.

Det pyrde fortfarande på verandan, tapeten kring vägguttagen i vardagsrummet var brända och svarta och brandvarnaren tjöt.

– Jag sprang ut och ringde brandkåren, säger Tanja, som väntade utanför huset tills räddningstjänsten anlände.

När räddningstjänsten anlände hade det som pyrde i verandan slocknat.

"Man är ju lite skakis"

Tanja har hämtat sig lite från den skrämmande upplevelsen.

– Man är ju lite skakis. När barnbarnen kom ner så kramade jag dem väldigt hårt.

Mer åska är att vänta under kvällen, skriver Göteborgs-Posten.

– Vi har haft ett ganska stort kluster med åskceller över de östra delarna av Västergötland mellan Borås och Jönköping. Det här vädret ser ut att ligga kvar under eftermiddagen och kvällen då även ett nytt område drar in sydväst om Vänern runt framför allt Vänersborg och Trollhättan. Göteborg och områdena längs kusten ser ut att klara sig, men lite längre in i landet finns det risk för nya regnskurar med åskinslag, säger meteorolog Ian Engblom till tidningen.